Henry Martín sobre la eliminación de México en Qatar: ''Esto es un gran fracaso''

MÉXICO.- Luego de que la Selección Mexicana quedó eliminada en la Fase de Grupos de Qatar 2022 tras vencer a Arabia Saudita, en el área de prensa el yucateco Henry Martín, delantero del representativo mexicano, calificó de fracaso la actuación del tricolor.

En esa misma línea, el delantero del América explicó cómo fue la decepción que se llevó tras el silbatazo final, al saberse que se quedaron a un solo gol de firmar el pase a Octavos de Final, racha que esta selección encabezada por Gerardo 'Tata' Martino se encargó de terminar y que había estado vigente en las últimas siete copas del mundo.

El delantero yucateco reveló que su gol no lo consuela: "Independiente del gol, lo hubiera cambiado por la calificación". Había confianza en lograr el objetivo: "Tenía plena confianza de que caería el tercer gol, era el minuto 52 y ya teníamos dos, había plena confianza en lograrlo, y te quedas con ese sabor de que generamos, de que propusimos, pero no logramos nada".

"Es un fracaso, no me voy a esconder en otra palabra. Lo asumo, fue un gran fracaso para todos. Fracaso, es lo que es. No nos vamos a esconder, por lo menos yo no me pienso esconder, porque no logramos lo que planteamos, lo que teníamos como meta'', dijo Henry Martín, delantero del América.

Henry Martín fue titular en el debut de la Selección Mexicana, contra Polonia, y en el juego decisivo contra Arabia Saudita, anotó un gol en esos dos compromisos. No pudo conseguir el tercero, el que le hubiera dado el pase a México a la siguiente ronda en Qatar 2022.

Reveló que ellos no sabían lo que pasaba con Argentina y Polonia: "Nosotros queríamos meter cinco goles para superar esto. Salí de la cancha triste porque salgo y nos faltaba un gol. Sentí que quedé a deber, diferente hubiera sido salir y tener los tres que necesitábamos".

Duele y mucho uD83DuDC94uD83DuDE14

Queríamos más, luchamos por más, pero así es el futbol.



No queda mas que agradecer a nuestra linda afición, son los MEJORES!



AMO a mi país y vivir este mundial es lo mejor que me ha pasado. Anotar este GOL fue una sensación única!



¡GRACIAS MÉXICO! uD83CuDDF2uD83CuDDFD??uD83DuDE4CuD83CuDFFC pic.twitter.com/yoZODcRE30 — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) December 1, 2022

El análisis de Henry Martín termina ahí, no ve al futuro: "No sé qué vaya a tener que pasar, que se vaya a tener que hacer con el futbol mexicano. Ahora lo que me ocupa es esta eliminación. Estamos dolidos por no darle la alegría que se merecen los aficionados que hicieron sacrificio por venir aquí. Estamos tristes. Se vendrán las críticas y hay que afrontarlas".

El originario de Yucatán aclaró que Gerardo ‘Tata’ Martino “no se despidió” del grupo después de la eliminación de la Copa del Mundo, y agradeció a la afición de mexicana, que los apoyó en el compromiso ante Arabia Saudita.