André Marín revela la verdad sobre su enfermedad: ''Estuve 45 días en el hospital'' (VÍDEO)

André Marín ha estado fuera de la televisión debido a varios problemas de salud. Su estado físico era preocupante y en redes sociales fue muy destacado el estado en el que se encontraba el periodista de Fox Sports. A partir de ese momento no ha salido a cuadro en ningún medio de comunicación.

Tras varios meses, ahora es él mismo quien confesó la verdad de su enfermedad y reveló cuál es su estado de salud actual. Esto fue lo que dijo André Marín.

¿Qué le pasó a André Marín?

Mediante un video en su canal de YouTube, André Marín reapareció y explicó los problemas de salud que tuvo desde hace varios años.

"Les voy a contar en exclusiva lo que pasó este año, donde estuve mucho tiempo en los hospitales: Ingresé a principios de noviembre para que me revisaran un tema de la espalda, un par de vertebras que tengo desviadas y que me revisaran la operación que me había hecho en enero en el estómago", explicó

André Marín Puig comentó que su vida estuvo en peligro por infección que sufrió durante sus visitas a los hospitales y que fueron tres las ocasiones que le detectaron neumonía.

"No es broma cuando les digo que me la pasé todo el año en hospitales y resulta que en el mismísimo hospital me contagié de tres virus de neumonía, por lo cual, estuvo en riesgo mi vida", agregó.

Por otro lado, el excomentarista de TV Azteca reconoció que pasó por varios procedimientos y varios estudios durante su estancia en el hospital, recalcando que incluso estuvo intubado y que su estado de salud cada vez era más crítico.

"Me intubaron, me hicieron gastrostomía, me hicieron absolutamente de todo; estuve 45 días metido en el hospital"

¿Cuál es el estado de salud de André Marín?

En el mismo vídeo, André Marín no dio muchos detalles sobre su estado de salud pero aclaró que se encuentra en casa con su familia y está trabajando todos los días para seguir haciendo el mejor contenido para sus miles de seguidores.

Asimismo, recalcó que está de la mano de un especialista en rehabilitación tomando terapia física y pulmonar, pues debido a la neumonía que tuvo, sus pulmones fueron los más afectados y los que pusieron en riesgo su salud.

Además, André Marín recalcó que está en sus planes regresar a "La última palabra" en Fox Sports este próximo 2023, por lo que se podría decir que la salud del comentarista cada vez va mejorando más.

El estado de salud de André Marín en verdad es preocupante, aquí una foto de él en Marzo 2020 cuando se habló por primera vez de su enfermedad y lo mal que lo estaba pasando.



¿Qué enfermedad tiene André Marín?

A finales de 2019, el analista comenzó a tener problemas de salud. En 2020, durante una entrevista con Javier Alarcón, André Marín confesó que se enfermó de una bacteria llamada Clostridium Difficile y las consecuencias más notorias fueron la pérdida de peso, pérdida de cabello, semblante pálido, entre otros.

También confesó cómo es que había contraído dicha bacteria y dijo de no haber tenido los cuidados adecuados, este virus pudo haber perforado su intestino y el páncreas.

“Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que se llama Clostridium, es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”.

André Marín anuncia su "retiro" con preocupante aspecto; así lucía

Fue a través de sus redes sociales que el comentarista André Marín anunció su retiro temporal de la televisión para enfocarse en su estado de salud y en su recuperación.

Fue a finales de septiembre e inicios de octubre, que André Marín causó preocupación por su aspecto físico y es que lucía palido, muy delgado y desanimado. Ante esto, internautas comenzaron a cuestionar su salud y cómo es que Fox, televisora donde actualmente continúa trabajando, se atrevía a dejar que saliera así a cuadro.

Ante esto, la empresa emitió un comunicado anunciando el retiro temporal de André Marín asegurando que lo iban a esperar con los brazos abiertos.

“André es un miembro fundamental para FOX Sports MX, es parte de nuestro hogar, por lo que rechazamos esta serie de mensajes que lastiman a su persona, a su familia y a sus amigos”, lanzó FOX Sports MX.

TE ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS @andremarinpuig, nos enorgullece que formes parte de esta familia de FOX Sports.



Esto fue confirmado por el propio André Marín quien a través de su cuenta de Twitter manifestó que durante más de 30 años de carrera nunca paró, hasta que su cuerpo le dijo "basta". Además, agradeció los mensajes de apoyo que los usuarios y fanáticos le habrían hecho llegar.