Holanda vence fácil a EE.UU. y avanza a cuartos

La pegada de Holanda anestesió a Estados Unidos.

Memphis Depay y Daley Blind anotaron en la primera parte, mientras que Denzel Dumfries puso la sentencia con el tercero para que la Oranje derrotara 3-1 a Estados Unidos y accediera a los cuartos a los cuartos de final del Mundial de Qatar.

Con un despliegue demoledor por las bandas y la displicencia de la zaga estadounidense, Holanda impuso su jerarquía en el estadio Jalifa Internacional.

Depay remeció las redes a los 10 minutos y Blind amplió la ventaja a los 45’ para Holanda, que el próxima viernes enfrentará a Argentina por un boleto a las semifinales.

Los primeros dos goles neerlandeses fueron casi que idénticos, facilitados por servicios quirúrgicos por la banda derecha De Dumfries. El lateral derecho se encargó de sofocar el amago de remontada estadounidense con su tanto de volea a los 81’.

Holanda sigue invicta en Qatar, pero su técnico Louis van Gaal avisó que deberán mejorar ante Argentina.

“Asumo que mientras más fuerte el país que enfrentemos más difícil será”, dijo el entrenador de 71 años. “Argentina, Francia o España tendrán otra exigencia a lo que pasó con Estados Unidos. Vamos a arremangarnos la camisa y a ponernos a trabajar a partir de mañana”, explicó.

Con van Gaal también en el banquillo, Holanda sucumbió por penales ante Argentina en las semifinales del Mundial de 2014. Debió conformarse con el tercer puesto en Brasil.

Luego de perderse la cita de Rusia 2018, los neerlandeses consiguieron ganar por quinta ocasión en sus últimos seis partidos de la ronda de los 16 mejores.

Haji Wright descontó a los 76’ para los estadounidenses, que fracasaron en su intento por acceder a los cuartos de final de un Mundial por primera vez desde Corea y Japón 2002. Estados Unidos también naufragó en la instancia de octavos en 2010 y 2014, cuando sucumbieron ante Ghana y Bélgica, respectivamente.

Holanda venía de quedar primero en el Grupo A, con victorias 2-1 ante Senegal y la anfitriona Qatar y un empate 1-1 contra Ecuador.

Salió con el puño en alto a pesar de que los estadounidenses tuvieron más posesión y un igual número de tiros a puerta con seis.

“Sufrimos en el primer tiempo porque no tuvimos la pelota y eso no es aceptable y aunque hicimos los goles no estábamos satisfechos”, dijo van Gaal. “En la segunda parte mejoramos y aunque hicimos menos goles, recuperamos la posesión y concedimos un gol porque perdimos el balón”.

Holanda, que ahora tiene una racha de 19 partidos sin derrotas, se quedó en la orilla de salir campeón en 1974, 1978 y 2010.

Aunque la derrota es dolorosa para Estados Unidos los dirigidos por Gregg Berhalter alcanzaron la fase de eliminación directa con un joven plantel. Ante los holandeses, con 25 años y 86 días fue la alineación más joven de un cuadro estadounidense en las rondas decisivas de un Mundial. La cifra previa más baja fue de 27 años y 19 años en la derrota ante Argentina en la semifinal del primer Mundial, en 1930.

Estados Unidos cuenta con un promisoria camada rumbo al torneo de 2026, cuando será co-anfitriona junto a México y Canadá.— AP