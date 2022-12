Messi hace ''milagros''; aficionado en silla de ruedas se levanta y celebrar un gol: Vídeo

QATAR.—La presencia de Lionel Messi en la Copa del Mundo Qatar 2022 ha dado mucho de qué hablar, pues a pesar de que su desempeño en la cancha ha maravillado a propios y extraños, también se ha visto envuelto en polémicas y hasta "realizando" uno que otro "milagro". Tal es el caso de un aficionado de la albiceleste, quien se levantó de la silla de ruedas en la que estaba y festejó de pie un gol.

Messi hace ''milagros''; aficionado en silla de ruedas se levanta y celebrar gol de 'Leo': Vídeo

El nombre de Messi se ha visto relacionado a varias situaciones extracancha. Luego de haber quedado atrás la polémica con el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, quien amenazó con golpearlo por presuntamente patear una playera de la Selección Mexicana durante un festejo de la Selección de Argentina, ahora el vídeo de un aficionado ha colocado a 'Leo' en los titulares.

A través de redes sociales, se ha viralizado un vídeo en el que algunos aseguran que la estrella del París Saint Germain (PSG) es capaz de "hacer milagros", pues en dicho clip se puede observar cuando un aficionado argentino, quien ingresó en silla de ruedas al Estadio 974 en Qatar, de manera "mágica" se levanta para celebrar un gol de la escuadra albiceleste contra Polonia.

Debido a la reacción del aficionado, algunos internautas tomaron con humor este hecho, el cual dio pie para que internautas señalaran que 'Leo' Messi con sus grandes jugadas hace que caminen hasta los que no podían hacerlo.

Sin embargo, unos cuantos usuarios criticaron al hombre, quien fingió ser discapacitado para tener un mejor lugar en el estadio.

¿Aficionado realmente fingió estar en silla de ruedas para ver partido de Argentina contra Polonia?

El hombre que fue muy criticado por presuntamente haberse hecho pasar por una persona discapacitada para conseguir mejores entradas, decidió parar los ataques en su contra contando su historia.

De acuerdo con el hijo del aficionado, éste sí necesita la silla de ruedas, pues en 2022 sufrió un asalto en el que recibió un par de tiros que lo dejaron en coma por 40 días.

"El es mi viejo, el 14 de abril de 2020 le pegaron dos tiros en un intento de asalto en su casa. Uno de ellos le perforó el intestino, y la bala le quedó alojada en una vértebra lumbar. Estuvo 40 días en coma. Le pusieron prótesis en la columna y le hicieron la construcción de intestino. Los médicos decían que no iba a volver a caminar", explica Mariano Graf, hijo del hincha.

No obstante, la farsa de hacerse pasar por un persona con una discapacidad para obtener un mejor lugar comenzó en Alemania 2006.

En aquel año, varios aficionados argentinos al no poder pagar boletos en reventa debido a los altos costos, se hicieron pasar por personas en silla de ruedas, por lo que disfrutaron de algunos partidos simulando ser discapacitados.

"Nos da un poco de vergüenza, pero no podíamos pagar 500 euros una entrada, si trajimos 200 para todo el Mundial", relató Claudio, argentino de 29 años, que consiguió su boleto para el juego contra México mediante esta artimaña.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 ¡HOY JUEGA ARGENTINA! pic.twitter.com/WwAESTzYOl — FÚTBOL ARGENTINO uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@TodaLaPrimeraA) December 3, 2022

Harry Styles festejó gol de Argentina

Los fans del cantante Harry Style también se han sumado a los que consideran que Messi es capaz de "hacer milagros", pues en el reciente concierto que el británico ofreció en el estadio de River Plate, éste salió antes solo para celebrar con los asistentes uno de los goles de la Selección Argentina.

Mediante un vídeo que circula en redes sociales se captó el momento en el que el intérprete de "As it was", sorpresivamente salió tras bambalinas y se apareció en el escenario minutos antes de salir a dar su show simplemente para festejar con los argentinos el gol que la escuadra albiceleste le había metido a Polonia.

EL MISMÍSIMO HARRY STYLES SALIÓ A FESTEJAR QUE ARGENTINA GANÓ HOY

AMAMOS HARRY ARGENTO pic.twitter.com/4iYXm1Gixb — uD83EuDD8B (@multifandomx1) December 3, 2022

HARRY STYLES FESTEJANDO EL TRIUNFO DE ARGENTINA uD83DuDE02uD83CuDDE6uD83CuDDF7



El cantante toca esta noche en el Mâs Monumental uD83CuDFDF? pic.twitter.com/6yLKAO1PFi — Diario Olé (@DiarioOle) December 3, 2022

Cabe destacar que como la mayoría de los artistas, el exintegrante de One Direction, también suele tardar en salir al escenario, pero en esta ocasión "milagrosamente" apareció antes.

¿Cuándo se juega el partido de Argentina Vs Países Bajos?

El duelo de cuartos de Final más esperado hasta el momento es el de Argentina contra Países Bajos, el cual se realizará el próximo viernes 9 de diciembre en el Estadio Lusail en punto de las 13:00 horas (tiempo de México). El ganador de este duelo irá a la Semifinal del Mundial Qatar 2022.

Te puede interesar: Argentina derrota a Australia, ¿contra qué equipo se enfrentará?