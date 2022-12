 Henry Martín en Mérida tras eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial Qatar 2022

MÉRIDA.— Henry Martín se encuentra en Mérida, tras haber regresado de Qatar luego de la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2022. A través de redes sociales y de una forma muy "discreta" el yucateco dio muestra de que retornó a casa.

Fue mediante sus historias de Instagram que el jugador del Club América dio a conocer a sus seguidores que se encuentra en Mérida, Yucatán.

Asimismo, el seleccionado mexicano dejó ver lo que más extrañaba de casa, además de su familia.

Y es que Henry Martín no perdió la oportunidad de presumir que desayunó una tradicional torta de cochinita con su respectivo refresco embotellado en su presentación de cristal como acostumbra la mayoría de los yucatecos.

Si bien el jugador de la escuadra azulcrema debe tener una dieta rigurosa, al parecer se ha permitido un "break", pues en la fotografía que compartió se puede observar que degustó no una, sino dos tortas de cochinita.

Hasta el momento, Henry Martín no ha dado a conocer cuánto tiempo estará en Mérida, pero con seguridad solo serán un par de días. Se prevé que en las próximas semanas regrese a la Ciudad de México para reportarse con el América e iniciar entrenamientos para los futuros encuentros del Club de Coapa.

De acuerdo con el periodista experto en deportes, Gaspar Silveira, Henry Martin Mex llegó la noche del lunes 5 de diciembre a Mérida para pasar unas rápidas vacaciones antes de incorporarse a los entrenamientos del América de cara al Clausura 2023 de la Liga MX.

Asimismo el periodista de Grupo Megamedia señaló que Henry llegó de imprevisto y pocos se enteraron de su arribo. Uno de los afortunados que se retrataron con el futbolista fue Jorge Díaz Loeza, titular de la secretaria de Desarrollo Rural de Yucatán, "de hecho es de las poquísimas fotos de la llegada del delantero a casa, indicó Silveira.

Luego de que Henry Martín se convirtiera en autor del primer gol de un yucateco en una Copa del Mundo, ahora el delantero "tuvo su encuentro, tras varios meses, con las tortas de cochinita", puntualizó el experto.

Cabe destacar que luego de que la Selección Mexicana quedó eliminada en la Fase de Grupos de Qatar 2022 tras vencer a Arabia Saudita, Henry Martín calificó como un fracaso la actuación del Tri.

Asimismo, el delantero del América admitió que su gol no lo consuela: "Independiente del gol, lo hubiera cambiado por la calificación".

"Es un fracaso, no me voy a esconder en otra palabra. Lo asumo, fue un gran fracaso para todos. Fracaso, es lo que es. No nos vamos a esconder, por lo menos yo no me pienso esconder...'', externó el yucateco.

Duele y mucho uD83DuDC94uD83DuDE14

Queríamos más, luchamos por más, pero así es el futbol.



No queda mas que agradecer a nuestra linda afición, son los MEJORES!



AMO a mi país y vivir este mundial es lo mejor que me ha pasado. Anotar este GOL fue una sensación única!



¡GRACIAS MÉXICO! uD83CuDDF2uD83CuDDFD??uD83DuDE4CuD83CuDFFC pic.twitter.com/yoZODcRE30 — HENRY MARTIN (@HenryMartinM) December 1, 2022

Henry Martín fue titular en el debut de la Selección Mexicana, contra Polonia, pero no logró atravesar la portería, mientras que en el juego decisivo contra Arabia Saudita anotó un gol, pero faltó más para evitar la eliminación.