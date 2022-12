Cuestionan trabajo de Ramos

César Ramos debería regresar a dirigir al fútbol mexicano sin la soberbia que lo caracterizaba, pues en la Copa del Mundo de Qatar ha mostrado una conducta sobria, muy diferente a la personalidad que suele denotar en la Liga MX.

Así se expresó Bonifacio Núñez, quien afirmó también que César Arturo Ramos Palazuelos tiene reales posibilidades de pitar la final de la justa mundialista, justamente por sus buenas actuaciones y porque ya no hay ninguna selección de la Concacaf en el Mundial.

Bonifacio Núñez, expresó sin tapujos:

“A mí me gustaría que ese tipo de arbitraje, esa solvencia, esa no frescura, esa buena conducción en México la llevara al cabo el señor César Ramos. No con la soberbia que trabaja aquí en México, donde pareciera que le hace el favor a los equipos mexicanos”.

“Ese arbitraje (en el Portugal-Suiza), yo quisiera que lo hiciera en México, y que le sirviera bien a la Comisión de Arbitraje y a los equipos del fútbol mexicano; sin la soberbia con que actúa”.

“Lo del lunes fue bastante bueno, sobre todo que le pone el moño a su actuación con aquella cláusula al minuto 42, donde aplica la ventaja para Portugal y luego amonesta al jugador contrario. Eso para mí fue excelente”.

Asimismo, afirmó que César Ramos tiene una ventaja enorme con miras a dirigir la final de la Copa del Mundo.

“Ya no hay ningún equipo de la Concacaf; ahora, no nos olvidemos de los otros dos de esta confederación, tanto Bartón como el estadounidense (Ismail Elfath), que también llevan tres partidos y han hecho buen trabajo”.

Por otra parte, sobre la juez de línea mexicana, Karen Díaz, explicó que también la ha visto “bastante bien, atinada. No le quememos tanto incienso, porque también la asistente estadounidense abanderó y lo hizo muy bien. Ojalá se quedarán todos, porque ya no apareció en octavos de final ‘El cantante’ Fernando Guerrero”.

Apoya su actuación

Por su lado, el también exárbitro mexicano, Gilberto Alcalá, coincidió con don “Boni” en torno a qué César Ramos ha mostrado buenas actuaciones en Qatar.

“César ha tenido tres participaciones hasta ahora y las tres son bastante correctas. Después de los octavos de final, se candidatea para la final por su buen desempeño, pero también el italiano Daniele Orsato y el norteamericano Ismail Elfath”.

“Hay varios que ya llevan tres partidos: brasileños, argentinos, pero ellos van a tener el tema de que una de sus selecciones estará en cuartos de final”.

“Creo que las posibilidades para César existen, vamos a ver qué le depara para los cuartos de final, o que no lo vayan a poner en la semifinal, porque ahí prácticamente quedaría descartado para la final”.

Afirmó: “Creo que el desempeño de César le da para poder aspirar. Hay qué recordar que México ya tuvo dos árbitros en semifinales: Marco Rodríguez y Armando Archundia, pero hoy César creo que tiene con qué y levanta la mano”.

Sostuvo: “A César luego lo regañan en México, que porque no arbitramos como en Europa. ¡Pues por qué no juegan como en Europa!”.