Las apuestas se encienden en los cuartos de final de Qatar

Ya sólo sobran ocho equipos que buscan la máxima gloria del futbol a nivel de selecciones, Brasil, Argentina, Portugal, Inglaterra, Francia, Croacia, Países Bajos y Marruecos son los encargados del espectáculo que serán los Cuartos de Final en Catar.

Aquí te vamos a presentar cómo llega cada equipo, cómo están las apuestas para cada enfrentamiento y cuánto ganarías si apuestas en Caliente.mx:

CROACIA VS BRASIL

La Verde-Amarela es la gran favorita para llevarse la Copa del Mundo y vienen de golear a Japón 4-1 con un ataque de miedo liderado por Neymar en compañía de Vini Jr, Richarlison, Lucas Paquetá y Rodrygo, una brutalidad ofensiva, pero Croacia sin presión podría dar la sorpresa en el Education City Stadium.



El momio para la victoria de Croacia es de +910, si tú le metes tus $1,000, ¡ganarías $10,100! Vayamos con el favorito: Brasil paga $1,380 por cada $1,000 apostados, es decir, tiene un momio de -264 para su triunfo.



PAÍSES BAJOS VS ARGENTINA

Messi y compañía quieren la tercera copa para la Albiceleste, donde seguramente tendrán el control del balón la mayor parte del partido, pero Países Bajos es un equipo que juega perfecto al contragolpe.



Países Bajos es el underdog de este encuentro con el que podrías llevarte $3,850 al apostar $1,000 (Momio +285), pero si crees que Argentina se lleva el duelo, por cada $1,000 apostados, ¡cobrarías $2,250! Ambos equipos tiene un momio muy atractivo para meterle en Caliente.mx.



MARRUECOS VS PORTUGAL

La gran sorpresa de Catar, Marruecos, enfrenta a Portugal, los africanos son rápidos, fuertes y ordenados a la defensa, pero los lusos tiene un gran poderío al ataque y un Cristiano Ronaldo que ya no es titular y come banca como en el Manchester United.



Las apuestas están a favor de Portugal con un momio de -143, por lo que, si tú apuestas $1000 por la victoria de los lusos, ¡te ganarías $1,700! Marruecos, al ser el menos favorito en este duelo, tiene un gran momio de +475, es decir, te llevarías $5,750 por cada $1,000 apostados.



INGLATERRA VS FRANCIA

Por último, un duelo épico entre europeos, Inglaterra y Francia, ambas con generaciones doradas buscarán entrar a las Semifinales en Catar, los Galos buscan defender el título ganado en 2018, pero el Equipo de la Rosa ha marcado en 12 ocasiones.



Las apuestas están parejas en este partido, la victoria de Inglaterra tiene un momio de +200, mientras que el triunfo de Francia está en +150, pero vayamos a cuánto ganarías con cada uno apostando $1,000. Si tú le metes a los ingleses, ¡cobrarías $3,000! Pero si crees en Mbappé y compañía, ¡te llevarías $2,500! Será un juegazo con momios positivos.



La Copa de Futbol vive sus últimos pero más intensos días desde Catar.



