El nacimiento de una nueva era

La Fórmula Uno está de regreso y se encuentra lista para vivir otra era de cambios a partir de hoy, cuando arranquen las pruebas oficiales que marcarán el inicio de la temporada con el Gran Premio de Bahréin que será el 20 de marzo. Pero de hoy al sábado, los equipos de la F1 estarán en la pista para afinar los últimos detalles y mostrar sus cartas previo al inicio de un calendario que fue ampliado para este Mundial a 23 carreras.

El circuito de Barcelona-Catalunya fue sede de unas sesiones previas de bajo perfil del 23 al 25 de febrero, pero los test oficiales que tendrán tiempos cronometrados serán los de Sakhir, de acuerdo con los comunicados que dio a conocer la F1.

Con monoplazas renovados y un nuevo director de carrera —luego de que Michael Masi fuera destituido del cargo hace unas semanas por la controversia de Abu Dabi que definió el campeonato de 2021—, la máxima categoría del automovilismo implementará varios cambios con el objetivo de que los autos sean más competitivos en la pista y brindar un mejor espectáculo en rebases. Estas modificaciones estaban previstas para realizarse en 2021, pero por la pandemia de Covid-19 se aplazó para 2022. Tener autos más cerca de otros en cada carrera es la principal causa de la F1 para que más gente empiece a seguir las carreras y no perder aficionados.

“Vamos saliendo de una era que terminó con el dominio de Mercedes, pero tenemos a Red Bull que vino empujando fuerte estos años, también está Lewis Hamilton que acaparó varios triunfos constantemente. Llegaba el tiempo que sin ver las carreras sabíamos que Hamilton había ganado. Eso influyó en que varias personas ya no vieran la Fórmula Uno. Necesitamos más competencia, más igualdad en la pista”, señaló en entrevista con el Diario, Ricardo Ponce, comentarista de Guadalajara, Jalisco, que sigue de cerca desde hace varios años la F1 y fundador del canal “Racing Team”, actualmente con miles de visitas en diversas plataformas. En su canal ha entrevistado a diversas figuras del deporte motor, como el ingeniero Enrique Scalabroni, un diseñador de autos de carrera argentino, director técnico y jefe de carreras de equipo. Fue empleado por Dallara, Williams, Ferrari, Lotus y Peugeot Sport de 1985 a 2002, antes de establecer su propio equipo F3000 y GP2 en 2003, BCN Competicion, que duró hasta finales de 2008

El dominio de Mercedes desde que se instauraron los últimos cambios en la reglamentación técnica en el año 2014 fue de 8 campeonatos de constructores consecutivos y 7 campeonatos de pilotos. Max Verstappen frenó la hegemonía de la flecha plateada y Lewis Hamilton el pasado 12 de diciembre al conquistar el campeonato de pilotos con su Red Bull, en un controvertido final en el Gran Premio de Abu Dabi. Hamilton buscaba convertirse junto a Michael Schumacher como los máximos ganadores de campeonatos en la F1, pero un inesperado choque del Williams, de Nicholas Latifi, cuando la carrera agonizaba en el circuito de Yas Marina, los papeles se voltearon a favor de Verstappen para que se convirtiera en el primer holandés en ganar un campeonato en la máxima categoría.

Red Bull había dominado de 2010 a 2013 con 4 campeonatos consecutivos del alemán Sebastian Vettel. Desde 2009 no se tiene a un campeón diferente que no sean los Mercedes y los “Toro rojo”. Fue la desaparecida escudería de BrawnGP, con Jenson Button, la que ganó en ese año.

El nacimiento de los nuevos monoplazas genera una incógnita al iniciar todos los equipos en “igualdad”. La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) implementó un límite presupuestario para que las escuderías tengan las mismas oportunidades de contar con bólidos más competitivos.

“El 2022 en teoría será un poco más pareja, entendemos que hay un tope de presupuesto que significa que todos los equipos tendrían que gastar lo mismo, pero hay piezas que equipos pueden evolucionar más, por más que haya un tope de presupuesto siempre se las ingenian. Entonces el motor va a jugar una parte muy importante. No pensemos que equipos como Haas o Alfa Romeo vayan a pelear un campeonato, creo que va a seguir peleando Mercedes con Red Bull, se puede acercar Ferrari, Mclaren y también Alpine con el famoso “Plan” de Fernando Alonso y Esteban Ocon. Pero seguirán dominando Mercedes y Red Bull. Esperemos que sea más interesante la temporada, se vienen nuevas normativas como es el efecto suelo, los neumáticos, y el ingeniero que interprete mejor el efecto suelo tendrá más ventaja para su escudería”, comentó Ponce.

La experiencia será clave

El mexicano Sergio “Checo” Pérez iniciará su onceava temporada en el ‘Gran Circo’ —segunda con Red Bull— y afrontará estos nuevos retos confiado en su experiencia como uno de los pilotos más veteranos en la parrilla. El sueño de ser campeón del mundo sigue estando vigente para el tapatío y en declaraciones hace unas semanas en una entrevista para su escudería dijo que sigue trabajando para lograrlo.

“Definitivamente, es por lo que estoy aquí y me he preparado para ser campeón del mundo y espero tener un buen coche para ser capaz de luchar por ello. No es ningún secreto que tengo al coequipero más rápido de toda la parrilla (Verstappen), pero estoy trabajando en ello, no estaría aquí si no creyera en mí mismo y si sino trabajara para eso. Yo solo estoy aquí porque estoy trabajando para ser campeón y voy hacer todo lo posible para poder hacerlo”, afirmó “Checo”.

El talón de aquiles del mexicano la temporada pasada fueron las clasificaciones en las que no pudo conseguir ninguna “pole position” y largar en ocasiones desde atrás de la parrilla, lo que dificultó obtener el tercer lugar en el campeonato de pilotos. Pérez finalizó en la cuarta plaza debajo del Mercedes de Valtteri Bottas que ahora correrá para Alfa Romeo.

“En la clasificación aún me falta un poco, es una de las cosas en las que estuvimos trabajando en el invierno, es entender lo que ha pasado, tenemos una muy buena idea de ello y ojalá podamos dar otro paso en clasificación. Y ser capaz de hacer lo mismo en carrera, así seríamos fuertes”, finalizó el piloto mexicano.

Red Bull es un equipo exigente y la apuesta por renovar a “Checo” se dio tras ayudar a Verstappen a conseguir el campeonato de pilotos y quedar cerca de ganar el de constructores. La paciencia también será una parte clave.

“Yo espero que ‘Checo’ esté más consolidado, pero también hay que ser más estrictos y honestos porque aquí ya no aplica la excusa de que ‘no conozco el monoplaza’, ya que tampoco Max Verstappen lo conoce. Esta temporada es de transición y de aprendizaje, pero si hay un piloto que entiende muy bien los monoplazas ese es Sergio Pérez. ¿Puede ser campeón? es complicado decirte porque tendrá a Verstappen, a Hamilton de cerca, pero en mi opinión lo que tiene que hacer el mexicano para pelear el campeonato es ser constante, aprovechar los errores de los punteros y sumando gran cantidad de puntos. También tendrá que mejorar mucho en las clasificaciones si quiere estar peleando allá arriba”, finalizó el comentarista jalisciense.—WILLIAM TREJO GONZÁLEZ