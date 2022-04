Miguel ''Piojo'' Herrera aconseja al “Tata”

Pasa el tiempo y Miguel Herrera sigue dando de qué hablar cuando se pone al frente de un micrófono.

Hace unos días, varios de los llamados “insiders” del fútbol mexicano aseguraron que tras clasificar al Mundial —México está prácticamente adentro— los directivos se plantearían la continuidad o no de Gerardo Martino al frente del Tricolor.

Y Miguel Herrera sería el principal candidato.

El técnico de Tigres habló de la imposibilidad de Martino para viajar por un problema de salud, razón por la cual no pudo estar en el banquillo ante Honduras.

“Nos brinca por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que volar a Honduras”, comentó Herrera en entrevista para ESPN.

El “Piojo” tampoco se descartó para volver al banquillo nacional pues “me da mucho gusto (que lo mencionen), quiere decir que hago bien las cosas. Nunca le voy a decir que no a la Selección, pero hoy no pasa por mí, tengo un contrato con Tigres”.