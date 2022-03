Liga MX: Mikel Arriola confirma que la jornada 10 sí se jugara

Luego de la riña ocurrida en Querétaro vs Atlas, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, confirmó que los partidos de la décima jornada de dicho torneo sí se van a llevar a cabo con normalidad y de hecho invitó a la gente a confiar en el fútbol mexicano pese a los actos violentos que se dieron este fin de semana en "La corregidora".

Fue durante una entrevista en el programa "Despierta" de Televisa que el directivo dio a conocer este anuncio que a muchos usuarios no les agradó del todo, pues ya pasaron más de 48 horas desde la tragedia y hasta ahora no hay detenidos. Aquí los detalles.

"Sigamos adelante con la jornada y con el año mundialista": Mikel Arriola sobre la Liga MX

Arriola expresó que las sanciones y el reforzamiento en la seguridad serían medidas suficientes para poder continuar con la jornada y los partidos de la Liga MX tal y como estaban establecidos.

“Sí va a haber (Jornada 10). Resolvemos este problema en sanciones y en las medidas de reforzamiento de seguridad y seguimos adelante con nuestras jornadas, con nuestros partidos, con todo el énfasis en seguridad y muy activos a pedirle a la gente que confíe en el fútbol y que sigamos adelante con nuestra jornada y con este año mundialista”, externó Arriola en la entrevista

Con lo anterior, el Clausura 2022 se reanudaría este viernes 11 de marzo. Sin embargo, el primer partido que está agendado para la décima jornada es el Necaxa vs. Querétaro a las 7:00 pm, duelo que podría estar en duda luego de que el mismo Arriola externó que una de las posibles sanciones podría ser la desafiliación de Gallos.

El sábado por la noche, unas horas después de los sucesos violentos en La Corregidora, la Liga MX informó la suspensión de partidos en todas las categorías que rige, por lo que quedaron pendientes tres partidos de la novena jornada: Pumas vs. Mazatlán, Tijuana vs. Atlético de San Luis y Pachuca vs. Tigres.

Cabe recordar que en la Jornada 10 se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América, además del Cruz Azul vs. Pumas, partidos con alta demanda por parte de los aficionados.