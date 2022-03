Lo sucedido el sábado en el Estadio Corregidora no deberá repetirse

La foto de los padres de familia corriendo tomados de la mano en el centro de un estadio de fútbol de México le ha dado la vuelta al mundo.

Somos padres que crecimos siendo llevados por nuestros padres a eventos como un juego de fútbol. Y hoy muchos ya somos abuelos soñando con guiar a nuestros nietos a los estadios a ver y luego a practicar algún deporte.

Qué pena que sea esa imagen, y otras más dantescas, las que hoy millones de personas tengan en la mente. Qué pena que nuestro fútbol, que ha sido objeto de críticas por su mediocridad, salte a escena por actos de extrema violencia. Qué pena que usted, que ellos, que yo, que nosotros, que de alguna u otra forma hayamos propiciado este escarnio.

¿El alcohol? ¿La cultura o incultura?

A quienes vemos propiciando los desmanes son en su mayoría a jóvenes y entendemos que ellos son el futuro de México.

Entonces, ¿hacia donde vamos? O peor aún: ¿Dónde estamos?

Retumbará por siempre este 5 de marzo como el día más triste de nuestro deporte colectivo. Nos dolió como mexicanos.

Y toca preguntarnos: ¿qué queremos cuando vamos a un estadio?

No olvide nunca la foto de la que hablamos al principio y sea parte del México que rompió la paz en lo que muchos consideran sagrado: su fútbol.

Vaya y exija justicia, no solo quédese viendo y oyendo. Manifiéstese. O, como muchos, no vaya a los partidos de fútbol, béisbol o cualquier deporte. Ya le mostraron que allá no habrá espacios seguros para usted o los suyos.