Querétaro Vs Atlas: Con vergüenza y dolor

Entre vídeos que siguen surgiendo en redes sociales y muchas cifras extraoficiales de víctimas que rondaron en redes sociales, el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri dio un parte oficial tras la desagradable pelea entre la barra de los Gallos Blancos y la del Atlas, cuando comenzaba el segundo tiempo del partido del sábado.

“Lo que pasó ayer me llena de dolor, de vergüenza y de mucha rabia”, dijo Kuri en una rueda de prensa. “No tengo palabras para condenar la violencia, el abuso y la sinrazón de lo que ocurrió ayer, pero no estamos para calificar con palabras sino para actuar y eso es lo que vamos a hacer”.

El gobernador queretano aseguró que, contrario a lo que dicen en redes —hay vídeos de aficionados atlistas que estaban en el Estadio señalando que conocen personas que fallecieron tras la brutal golpiza— no tienen reporte de víctimas mortales y son tres los aficionados rojinegros que se encuentran graves en el hospital.

“Tratamos de identificar con los vídeos a los que tenemos (hospitalizados) y ya identificamos a tres, pero están estables y vivos, aunque la imagen pudiera decir otra cosa, pero no tenemos defunciones”, dijo la secretaria de salud del estado, María Pérez Rendón.

Kuri dijo que el total de heridos asciende a 26, de los cuales siete ya fueron dados de alta. Hay tres en condición grave, 10 delicados y 9 sin gravedad.

“Aunque no hay muertos no podemos decir que no es una tragedia”, subrayó el mandatario estatal.

El domingo a mediodía comenzaron a circular versiones que un aficionado que acudió al estadio había fallecido. Incluso se compartió un nombre, pero el gobernador salió al paso a los rumores por la tarde para desmentir esa versión.

“No vamos a ocultar nada. Sé que las imágenes son perturbadoras y que se han difundido nombres de personas que, supuestamente, han fallecido; pero hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica”, dijo el mandatario.

La familia de uno de los seguidores del Atlas, según reportó el portal mediotiempo.com, estaba solicitando apoyo económico, pues habría sufrido un derrame cerebral.

FIFA, consternada

Tanto la FIFA, máximo rector del fútbol mundial, como la Concacaf, el ente regional, condenaron los actos.

“La FIFA está consternada por el trágico incidente. Los actos de violencia en el estadio La Corregidora son inaceptables e intolerables”, afirmó la FIFA en un comunicado. “La FIFA condena este deleznable incidente y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente”.

Por su parte, la Concacaf pidió “aplicar fuertes sanciones deportivas”.

En México la seguridad en los estadios corre por cuenta del club anfitrión. En muchos casos se tiene presencia tanto de la policía local como de cuerpos de seguridad privados y las barras visitantes son custodiadas en las tribunas por policías que impiden los enfrentamientos.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, dijo en una reunión de emergencia que tuvo en Querétaro con gente del gobierno y con Gabriel Solares, presidente de los Gallos, que la primera medida a tomar será prohibirle la entrada a la barra visitante en cualquier estadio.

Solares señaló que se encuentran investigando el tema de la seguridad.

De acuerdo con él, poco más de 600 agentes tuvieron a su cargo la seguridad, 358 de una empresa privada.

“Se está evaluando el funcionamiento de la empresa de seguridad”, dijo Solares.

En imágenes de televisión se pudo observar que ese cuerpo de seguridad privado estaba integrado en gran parte por mujeres, las cuales intentaron separar a los aficionados sin éxito.

En las mismas redes circuló publicidad del grupo de seguridad privada, que invitaba a la gente a asistir “con ropa negra, INE y carta de antecedentes no penales”, para trabajar en el partido. Al final, según la misma publicidad, recibirían 300 pesos, lo que significa que la gran mayoría no estaba capacitado para un partido de alto riesgo como el que enfrenta a Gallos y Zorros.

Además de los tres partidos suspendidos el domingo (Pumas-Mazatlán, Tijuana-San Luis y Pachuca-Tigres), el Monterrey anunció que no jugará el partido que tenían programado para el martes ante los Bravos de Juárez, mismo que estaba pendiente de la fecha cinco. Sus equipos con límite de edad y la femenil tampoco tendrán actividad.

En la Liga de Expansión también tomaron medidas.

La directiva de los Venados FC Yucatán anunció que el partido ante Cancún FC, que estaba programado para mañana en el Estadio Olímpico “Carlos Iturralde Rivero”, sí se realizará, pero sin aficionados en las tribunas.

Misma medida tomó la Liga con los demás partidos del circuito de plata, aunque todavía no dan a conocer qué pasará con el Clausura 2022 de la Primera División.

Extraoficialmente, Cruz Azul, que jugará el miércoles contra el Montreal en la Concachampions en el Estadio Azteca, lo hará sin público.— COMPILACIÓN MEGAMEDIA