Querétaro Vs. Atlas: Pareja fue a celebrar su aniversario; les salvan la vida

Querétaro Vs. Atlas: Pareja que fue a celebrar su aniversario casi le cuesta la vida. (EFE).

QUERÉTARO.— La historia de una pareja que vivió el zafarrancho en Querétaro durante el partido entre Gallos Blancos vs Atlas se ha hecho viral, pues el aficionado de Atlas contó el terror que sintió él y su esposa, quienes acudieron al estadio La Corregidora para celebrar su aniversario, sin imaginar que eso casi les cuesta la vida. El hombre aún consternado por el violento enfrentamiento, agradeció a unos aficionados por "salvarles la vida" y ahora poder estar contando su terrible vivencia.

Pareja fue a celebrar su aniversario; les salvan la vida aficionados contrarios

Tras la riña que tuvo lugar en el partido de Querétaro Vs. Atlas el pasado sábado 5 de marzo, una historia más ha dejado ver el horror y desesperación que se vivió en La Corregidora cuando algunos aficionados de ambos equipos protagonizados actos de brutal violencia.

Ahora es un usuario identificado como Beto Valdivia, quien contó mediante redes sociales el sufrimiento que pasó junto a su esposa en el estadio de Querétaro cuando se desató una brutal golpiza contra los visitantes.

El usuario inició señalando que no podía quedarse callado, pues pasaron de celebrar su aniversario a estar al borde de ser parte de las víctimas de la violenta desatada en el encuentro entre los Gallos Blancos y los rojinegros.

“No había querido publicar nada sobre lo acontecido el día de ayer, pero no puedo quedarme callado. Esta foto nos la tomamos 15 minutos antes de la tragedia, celebrábamos parte de nuestro aniversario y justo en ese momento platicábamos que nos tocó “muy buen lugar...”, así comenzó el relato de Beto, quien compartió este mensaje junto a una foto con su esposa.

“En cuestión de minutos todo cambio, notábamos peleas en diferentes sectores del estadio”, agregó el usuario.

Beto Valdivia publicó en su cuenta de Twitter que cuando comenzaron las agresiones hubo un momento en que no supo qué hacer, pues veían peleas por todos lados. Además, la pareja era "el enemigo" por el simple hecho de "ser" del equipo visitante.

"Comenzamos a subir las escaleras más por la presión de los gritos de la gente que por nuestra voluntad”, puntualizó Beto.

Aficionados les salvaron la vida a la pareja del Atlas

Mediante el hilo en Twitter que publicó Valdivia, se pudo leer que unos aficionados del Querétaro los ayudaron a salir ilesos, e incluso los cubrieron para que puedan huir del zafarrancho que se había apoderado del estadio de Querétaro.

“Afortunadamente, antes de salir al pasillo, una persona de Querétaro nos frenó y dijo: 'No salgan ¡Quítense ya sus playeras!' A la par un grupo de personas nos rodearon cubriéndonos. En lo que me quitaba mi playera, un chavo de Querétaro desesperado le entregaba su playera a mi esposa para que se la pusiera encima... mientras mi esposa imploraba porque alguien me diera alguna sudadera”, detalló Beto.

Pareja del Atlas agradece a aficionados de Querétaro: "Nos salvaron la vida"

La pareja que fue a apoyar al Atlas al estadio La Corregidora, agradeció la ayuda para poder lograr salir ilesa del recinto, destacando la ayuda de un adulto mayor.

“Un señor de la tercera edad y su hijo se pusieron a nuestro lado y dijo: 'Nosotros los sacamos'. Pidió a su hijo que me diera la sudadera a pesar de que él no quería por el mismo miedo de sentirse en riesgo por ayudarnos. A estas personas solo puedo decirles infinitas ¡GRACIAS!”, finalizó Beto Valdivia.

Su relató contado en más de 13 comentarios emitidos en su cuenta de Twitter, de inmediato generó las reacciones y los comentarios en los que elogiaron la buena acción del señor de la tercera edad y su hijo, así como el de todos los aficionados de Querétaro que sin dudarlo decidieron brindarle ayuda a los hinchas del Atlas que fueron o estuvieron a punto de ser brutalmente atacados.