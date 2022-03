¿Un juego más ofensivo?

El béisbol de las Grandes Ligas se mantiene en paro desde el 2 de diciembre por la falta de un nuevo convenio laboral, lo que ha llevado a la Asociación de Jugadores y a los dueños de los equipos a sentarse en la mesa de negociación con diversas propuestas, entre ellas prohibir las formaciones defensivas del infield.

En un escenario donde el tema principal gira alrededor del ámbito económico, una propuesta de este tipo pareciera no tener importancia o relevancia, pero pensar de esta manera es estar lejos de la realidad.

Uno de los principales factores por los cuales el béisbol de Grandes Ligas es señalado, es por la lentitud y lo largo que suelen ser los partidos, lo que ha empujado a las Mayores a buscar alternativas que agilicen el juego y lleven más acción al terreno, un objetivo para el cual es necesario una mayor contribución ofensiva.

Las formaciones defensivas mueven la mayor cantidad de jugadores del cuadro interior a las zonas por donde con más frecuencia o fortaleza suele pegarle un jugador de ofensiva a la pelota, limitando de esta manera su espacio para conectar de imparable.

En este tipo de formación, si un jugador es zurdo, el dirigente suele mover al defensor de la tercera base a la parte media del jardín derecho, juntando en esa banda del terreno al jardinero derecho, al defensor de la segunda almohadilla, al inicialista y jugando en posición media.

Pero también cargado hacia esa zona se mueve al campocorto y al jardinero central, lo que hace más difícil la posibilidad de que el bateador pegue de imparable por esa zona del terreno.

En el caso de que el bateador sea derecho, los jugadores se mueven hacia el lado izquierdo del campo.

En una ocasión, tras su retiro, el expelotero David Ortiz indicó que de no existir las formaciones defensivas habría conectado más de 3,000 imparables en toda su carrera.

En su paso por las Mayores, Ortiz bateó 2,472 hits, una muestra de que pudo superar la implementación de esta herramienta de la defensa, pero no es menos cierto que muchos de sus batazos terminaron en manos de un defensor que fue posicionado hacia el lado derecho del terreno.

Si se da la eliminación de esta herramienta, MLB apostará por un juego más ofensivo, en el cual los peloteros cuenten con más espacios para conectar hits y por ende esto atraiga a los fanáticos jóvenes que buscan disfrutar de más acción en todos los partidos.

Otro de los aspectos con los que contribuiría la eliminación de las formaciones defensivas es que los jugadores serían más agresivos en la caja de bateo, lo que, según el exjugador de Grandes Ligas Will Middlebrooks se convertirían en turnos más cortos al bate, agilizando el proceso de duración de juegos.

“Podría significar más contacto antes de los conteos, lo que significa 5 o 6 lanzamientos menos por turnos al bate”, explicó el ex miembro de los Medias Rojas de Boston y los Filis de Filadelfia en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La propuesta está sobre la mesa.

Relojes para lanzadores

La MLB también quiere instituir un reloj de lanzar de 14 segundos con las bases vacías y un cronómetro de 19 segundos con corredores en base, según fuentes familiarizadas con la situación.

Los dos números se establecieron después de experimentos en las ligas menores, incluso en Clase A baja en 2021, donde los tiempos de juego se redujeron en unos 20 minutos. Allí se usó un reloj de 15/17 segundos, pero el béisbol determinó que se necesitaba menos tiempo para los lanzadores con las bases vacías y más tiempo con ellas ocupadas, según las fuentes, por lo que aterrizó el 14/19.

El deseo de un reloj surge después de años de aumento de los tiempos de juego, que culminó la temporada pasada, donde la duración promedio de un juego de nueve entradas fue un récord de 3 horas y 10 minutos. Eso es 20 minutos más que hace una década cuando la duración promedio era de 2:50 horas.

Los juegos en Clase A baja en el oeste el año pasado se redujeron de 3:02 a 2:41 con el reloj. Ha habido algunos resultados mixtos con los relojes de lanzamiento en diferentes niveles del béisbol profesional, pero la liga cree que solo puede ayudar a acelerar el producto de las Grandes Ligas.

Los cambios de reglas han sido una historia durante las recientes negociaciones del convenio colectivo CBA, por sus siglas en inglés) con el sindicato de jugadores, aunque las partes han discutido varios problemas en el campo durante los últimos años.

En el pasado, los jugadores de las Grandes Ligas expresaron sentimientos encontrados sobre el uso de un reloj de lanzamiento, y muchos veteranos se opusieron a su uso.

“Sé que, como jugadores, eso es algo que MLB está tratando de negociar”, dijo el miembro del subcomité sindical Max Scherzer en 2019. “No creo que haya negociación aquí. Como jugadores, simplemente no debería estar en el juego. Tener una reloj de lanzamiento, si tiene implicaciones en bolas y strikes, eso es alterar la estructura del juego. No hay reloj en el béisbol, y no hay reloj en el béisbol por una razón”.

Recientemente, el lanzador retirado C.C. Sabathia tuvo una opinión opuesta.

“Este es un momento para hacer algunos cambios fundamentales en el juego”, dijo Sabathia en su podcast Ringer R2C2. “Pero la cuestión es que los jugadores son como la mayoría de los puristas del béisbol, no quieren que cambie el juego”.

En los últimos 50 años, la duración de un juego ha aumentado en 45 minutos, pero 10 de esos minutos han llegado desde solo 2017. Saltándose la temporada de pandemia más corta en 2020, los juegos aumentaron en cinco minutos en años consecutivos, de 2016 a 2017 y luego nuevamente de 2019 a 2021.—EFE Y ESPN