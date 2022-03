Deportiva, entre los seis invictos a nivel nacional

No hubo sorpresas en la fecha 16 de la Liga de Tercera División Profesional, en la que se vio la ratificación del superlíder del Grupo 1 hasta la nueva caída del sotanero. Todo pareció normal.

Mala fortuna, eso sí, para los clubes de la familia Venados FC, pues su equipo madre en la Tercera, Cantera, apenas empató con los ascendentes Corsarios de Campeche en el “Carlos Iturralde” y el otro club, Progreso FC, fue a estrellarse a la casa de los Pioneros Jr. de Cancún.

El líder destaca

Deportiva Venados, que marcha con paso imparable como el mejor club del Grupo 1 en todos los aspectos y el quinto mejor de toda la LTDP, fue a dar otro paseo a la casa de los Pejelagartos de Tabasco en Villahermosa.

Sin darles coba, porque no se ve que la necesite, mantienen los deportivistas asombroso equilibrio: cuatro partidos seguidos metiendo tres goles, yéndose a un total de 12 anotados por tres recibidos, con sus victorias 3-1 ante Chetumal, 3-0 sobre Pioneros, 3-1 sobre Cantera y 3-1 ante Pejelagartos.

Así como tienen a tres de sus delanteros entre los primeros cinco, su defensa es la menos vulnerada, con diez anotaciones en 15 partidos (quitando el de Tulum, que fue eliminado).

Destacó igual en la semana la victoria lograda por los Mayas de Telchac Pueblo, que fueron a visitar a Valladolid FC a la Unidad “Claudio Alcocer” para arrebatarles los tres puntos a los jóvenes orientales.

Pelean por el pase

El líder está ya con boleto asegurado para la liguilla, pero los otros tres boletos penden de un hilo. Y es que, quitando al sublíder Cantera que no tiene derecho a pelear ascenso, hay tres equipos que se ven más sólidos: Ínter Playa, Corsarios, ya recuperados, y Pioneros, con 27, 26 y 23 puntos. Esto debido a que Progreso no termina de estirar, y se alejó al sexto sitio, con 21. Es urgente que los de Miguel Salcedo aprieten filas y no fallen ante el marco para poder dar el paso que se requiere para pelear por un boleto a la liguilla.

Los Mayas, que han mostrado notable mejoría en sus partidos recientes, al menos pueden aspirar a ir unos pasos arriba.

Mala fortuna la del sotanero Valladolid, pues esta semana los pupilos de Raymundo Aguilar irán a meterse a la boca del lobo: Deportiva. Una batalla entre David y Goliat en la cancha del Estadio “Alonso Diego Molina” de Tamanché. ¿Habrá goleada o Deportiva aflojará tras el intenso trajín que ha tenido? Aunque, claro, puedes perder tu paso invicto con cualquiera, menos con el sotanero.

Clásico fraterno

La familia Venados FC tendrá clásico en el Estadio “20 de Noviembre” de Progreso, donde los Tiburones recibirán a Cantera. No hay que olvidar que en la primera vuelta se dieron un buen agarrón.

La jornada de fin de semana arrancará el viernes cuando Corsarios reciba a los Pejelagartos, en inmejorable oportunidad de alcanzar a Ínter, que esta semana visitará los Mayas en “San Pedro”, Telchac Pueblo.

Campeche Nueva Generación, que va en octavo sitio con 18, recibirá a los Pioneros. El “NG” puede dar un salto importante y meterse a la pelea si gana.

Mañana, la gran final

Y sobre el tema de los mejores ubicados de toda la temporada de la división menor del fútbol profesional, siguen sorprendiendo los Muxes. La “marea rosa” llegó a 22 partidos sin conocer la derrota, asumiendo una puntuación de 64 puntos en 22 partidos, con 85 goles a favor y solo tres en contra.

Mañana jueves serán anfitriones del partido por la corona de la primera edición de la Copa Conecta, cuando reciban a los Aguacateros de Peribán en el Estadio “Claudio Suárez” de Texcoco.

Peribán es el sexto mejor equipo de la temporada, debajo de Deportiva.

Al día de hoy, de 214 que se inscribieron para el arranque (entre ascenso y de invitación) solamente siguen en la lid 208. Y de ellos, seis permanecen invictos en la Tercera División: Muxes, Saltillo Soccer, Titanes de Querétaro, Deportiva Venados, Estudiantes y La Tribu. De los más alejados, Valladolid FC es el 201, con sus cinco puntos.

Cantera Venados es el 36 a nivel general y sexto entre los de no ascenso. Notable el trabajo de los de Víctor Lozano.— Gaspar Silveira