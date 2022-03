Mamá entrega a su hijo tras zafarrancho La Corregidora: ''Estoy deshecha, pero no hay de otra''

QUERÉTARO.- Dicen que el amor de los padres no conoce los límites, quizá sea cierto o no, esta madre decidió hacer lo que consideró correcto al ver que su hijo había participado en los actos violentos que se vivieron en el Querétaro VS. Atlas.

¿Hubo muertos en el Querétaro Vs. Atlas?

La tarde del sábado, si hubo una noticia principal fue precisamente esa. Medios de todo el país y más tarde internacionales hablaban de qué había pasado en aquel partido entre los Gallos y Atlas. Mencionaban incluso de 17 muertos, pero después, al menos en las cifras oficiales, se conoció el saldo: 26 lesionados, uno con heridas de gravedad y hospitalizado.

En medio de todo el caos sobresalieron varias historias, la del joven que le prestó su playera autografiada a una mujer para que pudiera salir de La Corregidora, la de una pareja que le agradeció a una familia por su ayuda y muchas más.

Detenidos por la riña en el Querétaro Vs. Atlas



El martes se ejecutaron primero diez órdenes de aprehensión que por la tarde incrementaron a 14.

Entre ellos había un joven al que una mujer reconoció en los vídeos que circulan en redes sociales. Era su madre y, de acuerdo con medios como ESPN, no pudo dejar pasar que su hijo había participado en la riña del Estadio Corregidora. La mujer lo entregó a la Fiscalía General de Querétaro.

La mamá "deshecha"

Este miércoles, la cuenta oficial de la Fiscalía de Querétaro publicó un video con declaraciones de la madre, quien dijo cómo fue que convenció a su hijo de entregarse:

“Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, aquí estoy”. “Ayer fueron a catear mi casa, él no estaba y los policías me dijeron que lo mejor era que si se comunicaba conmigo que lo entregara para bien de él y de nosotros. Llegó y platiqué con él, le dije ‘vámonos te voy a llevar a la Fiscalía’, no me dijo nada y me dijo que sí”, relató la madre de familia.

A toda persona que tenga datos que sirvan a la investigación, acérquense a esta Fiscalía.



Pueden comunicarse al 442 238 7622 y proporcionar información de manera anónima. pic.twitter.com/NK8mnh9Ej4 — Fiscalía Querétaro (@fiscaliaqro) March 9, 2022

En este momento, de las 26 órdenes de aprehensión que fueron solicitadas a un juez de control, se han podido ejecutar 14. De acuerdo con los reportes, habría más de 400 vídeos.

