PSG y el Madrid prenden velas por Mbappe y Kroos

Con posibles ausencias de peso, Carlo Ancelotti y Mauricio Pochettino tendrían que modificar sus formaciones para el decisivo duelo entre el Real Madrid y el París Saint Germain por los octavos de final de la Liga de Campeones.

Kylian Mbappe es duda en el PSG por un golpe en el pie izquierdo, mientras que el Madrid echaría de menos a Toni Kroos debido a un problema muscular.

El Madrid, que sucumbió 1-0 en el choque de ida tras el gol de Mbappe en los descuentos, ya acusaba la baja obligada de Casemiro por una suspensión. Y Federico Valverde podría llegar mermado físicamente tras padecer una gripe.

La zona de volantes se plantea como el gran dilema para Ancelotti, dado que la presencia del brasileño Casemiro es fundamental por sus tareas de contención en el conjunto español. La ausencia de Kroos les afectaría más en las prestaciones ofensivas que defensivas, pues el jugador alemán aporta mucho en las transiciones de ataque. Kroos pudo entrenar en los últimos días, pero su titularidad se definirá poco antes del partido.

“El jugador que no está al 100% no está para este tipo de partidos“, dijo Ancelotti. “Si Kroos está al 100%, juega. Si pienso que Kroos está al 95%, no juega”.

Eduardo Camavinga asoma como el socio de Luka Modric en el mediocampo y posiblemente el uruguayo Valverde, quien no pudo jugar contra la Real Sociedad el pasado fin de semana. C

Los problemas del bloque de volantes del Madrid podrían facilitarle la tarea a Lionel Messi, quien tendrá otra oportunidad de ofrecer una actuación descollante para el PSG y responder a las expectativas que generó tras llegar procedente del Barcelona. El astro argentino tendría que asumir mayor protagonismo en caso que Mbappe no pueda jugar tras salir lesionado de un entrenamiento el lunes.

En otro juego, el Manchester City tendrá que pasar el trámite de recibir al Sporting de Portugal, pues en el juego de ida se impuso 5-0.