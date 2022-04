Canciones mundialistas: del Waka waka, Copa de la vida, al Hayya, hayya de Qatar 2022

Pocos son los cantantes latinos que pueden presumir en su carrera que han interpretado la canción de una justa mundialista. El selecto grupo de cantantes como Shakira, Ricky Martin, Pitbull y Nicky Jam forman parte de la historia de las copas del mundo.

Desde la Copa celebrada en Chile 1962 hubo intentos de los organizadores por darle su propia cara al evento deportivo, pero ha sido en las últimas tres décadas que se logró, echando mano de figuras mediáticas y hasta la edición de álbumes conmemorativos con canciones alusivas o hechas ex profeso para ello.

El grupo andino de Los Ramblers, con "El rock del mundial", compuesta hace 60 años, vendió cerca de un millón de copias en vinilos de 45 RPM; cuatro años después, para Inglaterra, Lonnie Donegan saltó con "World cup" que no fue tan estruendosa como su antecesora.

En el 70, Los Hermanos Zavala interpretaron "Futbol México 70", y 16 años después Stephanie Lawrence fue elegida para cantar "A special kind of hero", aunque el aficionado mexicano recuerda más el coro de México '86 y el "Chiquitibum" de Nacho Golacho.

Los mundiales del 74 y el 78, en Alemania y Argentina, fueron sólo himnos instrumentales, mientras que el de España, en 82, contó con Plácido Domingo para una canción.

La época dorada

Italia '90

Edoardo Bennato y Gianna Nannini interpretaron los versos en que hablaban del verano italiano, en el que no habría fronteras, pero sí noches mágicas; el mundo sería una fiesta de colores y el viento acariciaría las banderas de los países competidores. El tema, "Un estate italiana" se vendía en disco LP.

EU '94

Daryl Hall, cantante de rock, R&B y soul, integrante del USA for Africa una década antes, fue el elegido para entonar "Gloryland", tema del que ya nadie se acuerda. Fue la primera vez que la FIFA, organismo rector del futbol, autorizó un álbum completo, siendo conformado por temas como "We are de champions", de Queen y "Blaze of glory", de Bon Jovi.

Francia '98

Lo latino estaba creciendo en el orbe y Ricky Martin fue el encargado de interpretar "La copa de la vida". La canción fue incluida en Vuelve, álbum del boricua y fue cantada en la final de l mundial celebrado en tierras galas.

Japón-Corea 2002

Por razones nunca explicadas, arrojaron a la estadounidense Anastacia como la responsable de "Boom!". Nadie entendía porque un mundial celebrado en Asia, debía tener a una cantante sin relación alguna con esa cultura. Al menos Vangelis, el griego, salvó el evento con su himno oficial musical.

Alemania 2006

Hebert Grönemeyer, músico y actor alemán, compuso "Celebrate the day", la cual fue aderezada con versos en francés y bambara, lengua originaria. Eso le dio una imagen multicultural al tema, que buscaría replicarse en ediciones futuras.

Sudáfrica 2010

La colombiana Shakira, con su baile de cadera, así como imágenes de futbolistas como Leo Messi, acompañaron a uno de los videos más vistos en una Copa del Mundo. El "Waka waka" (Esto es África), que combinaba ritmos e instrumentación afro colombianos, sigue siendo reproducida hasta en fiestas o antros.

Brasil 2014

Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte unieron sus talentos para "We are one (Ole, ola)", el tema oficial del evento en unos de los países más futboleros del mundo. Fue un tema criticado en Brasil por carecer por la esencia amazónica musical.

Rusia 2018

"Live it up" pasó sin pena ni gloria. ¿O alguien se acuerda que el ahora criticado Will Smith fue parte de él? El reguetonero Nicky Jam llevó la voz cantante.

Qatar 2022

El estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la cantante local Aisha son los intérpretes de "Hayya, hayya" que fue presentada esta mañana previa al sorteo que define a los grupos que competirán en el Mundial.

¿Cuál es tu canción favorita?