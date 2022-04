Voces del fútbol yucateco: México debe sacar la garra en el Grupo C

Ante los resultados del sorteo para el Mundial de Qatar 2022 de este año, cuatro hombres de fútbol opinaron ante el anuncio de que México quedó integrado en el Grupo C, que tiene como favorito a la selección de Argentina y lo terminan de confirmar Polonia y Arabia Saudita.

Carlos Gutiérrez Barriga, director técnico de los Venados FC de Liga de Expansión; Arturo Espinoza, entrenador de Deportiva Venados, el líder del Grupo 1 de la Liga de Tercera División Profesional; Martín Matienzo García, exjugador de América y Venados en el profesionalismo, y Afif Chikani, técnico de Tercera División, entre otros niveles, comentaron a Grupo Megamedia sus expectativas, considerando que el once tricolor debe, ante todo, mostrar la garra en la primera ronda.

Coinciden en que México siempre ha sido animador de la primera etapa, pero no puede pasar del cuarto partido, y que debe mejorar mucho en lo vivido en el Octagonal de Concacaf para afrontar la ronda de grupos en Catar.

Opinión de Carlos Gutiérrez Barriga, DT de Venados FC

Vamos a tener la oportunidad de enfrentar a un rival histórico, campeón del mundo, como es Argentina, con una generación que viene de librarse después de ganar la Copa América, tiene a uno de los mejores jugadores de toda la historia en su último Mundial, que es Leo Messi. Está Polonia, un rival complicadísimo, que tiene al mejor centro delantero del mundo (Robert Lewandowski), será importante verlo ante ese país. Y luego está Arabia, que seguramente será parejo.

En Mundiales México hace buenos partidos en primera ronda, esa es la realidad. Nosotros los mexicanos somos mucho de hacer cuentas y pensar, que si ganamos a Arabia, que si empatamos con Polonia... Debemos ir con convicción grande de competir, de hacer un gran Mundial, que en la fase de grupos crezca en lo futbolístico. La expectativa que tengo es ver a una selección mexicana compitiendo fuerte, peleando, dando buenos partidos. En la fase de grupos hemos trascendido en las últimas fechas, y vamos a buscar ese tan ansiado quinto partido. Estoy cierto de que no nos defraudará.

Arturo Espinoza, Técnico de Deportiva Venados

Cualquier rival, cualquier grupo, cualquier zona o confederación, son los mejores del mundo y cada partido será una final para México. Y este será un torneo de renovadas ilusiones. Esperemos hacer realidad las esperanzas. Los tres rivales se prepararán al máximo para pasar a la siguiente fase y si México quiere trascender deberá buscar quedar en primer lugar de grupo para evitar a Francia en la segunda ronda. Nos toca esperar que el equipo llegue en buen nivel deportivo al Mundial y que puedan engranarse desde el primer rodar del balón, que se exijan y peleen cada balón a muerte. Hay formas de conseguirlo o quedar en el intento.

Afif Chikani, Entrenador

Si bien un Mundial siempre la exigencia estará en el límite, por algo son las mejores selecciones y saben que no hay rival pequeño. Uno puede pensar que con Arabia tenemos tres puntos, pero los partidos hay que jugarlos. Después Argentina, siempre protagonista, con el mejor jugador del mundo, y Polonia, que tiene en sus filas a uno de los mejores jugadores del planeta, candidato al Botín de Oro en los dos últimos años. Pero hablando honestamente, en el Mundial de 2006 pensamos era el grupo más fácil y por nada quedamos fuera; en 2010 el anfitrión, más Francia; en 2014, el anfitrión Brasil, más la sorprendente Croacia; en el 2018 el campeón Alemania, y pasamos en todos esos Mundiales. Por eso veo con muy buenos ojos primero abrir con Polonia, está muy parejo, después contra Argentina, que está es una gran oportunidad de devolverle a los argentinos las derrotas muy dolorosas en anteriores mundiales, y posterior amarrar la calificación con la no menos complicada Arabia Saudita. Creo que México tiene que vencer a sus propios demonios internos.

Martín Matienzo, Exjugador profesional

El Grupo C resulta muy competitivo. Será muy importante el primer partido contra Polonia, ya que posteriormente de sacar un mal resultado jugarán su pase o eliminación contra Argentina (con la cual la experiencia nos ha dado malos recuerdos). La expectativa que veo para nuestra selección (de acuerdo con su funcionar en el octagonal pasado) es que, de no mejorar en el trabajo colectivo y sobre todo táctico, será eliminada en la primera ronda. Tenemos tiempo para que el cuerpo técnico y con los jugadores cambien con trabajo lo hecho en un octagonal mediocre (no se le ganó ni a Canadá ni a Estados Unidos ningún partido). Esperemos sean sensatos y sobre todo humildes en sacar conclusiones de su pésimo rendimiento en este octagonal. Están a tiempo de aprender de dichos errores. Los equipos del Grupo C (Polonia y Argentina muy fuertes) cerraron muy bien y tienen un equipo sumamente motivado y con figuras de lo mejor, física y técnicamente, y mucho carácter, pero México ha demostrado y tiene con qué competir y ganar si aprende, como dije, a aceptar sus errores del octagonal.

Miguel Salcedo, Técnico de Progreso FC

Aparentemente podemos suponer como el rival a vencer a Argentina con su máxima figura Lionel Messi y que por cierto en otros Mundiales nos ha ido mal contra ellos. Pero de igual forma Polonia, con el estilo de jugar de los países europeos, también es un rival fuerte con su referente Lewandosky, y al parecer Arabia Saudita aparecerá como el rival a modo, pero tampoco va a ser nada fácil vencerlo. En las eliminatorias hemos visto muy buen fútbol en cualquier continente y creo yo todos los partidos en este grupo resultarán bastante cerrados. Como siempre con la esperanza y confianza de que México pueda pasar esta fase de grupos para alcanzar el quinto partido

