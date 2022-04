Cruz Azul, con bajas ante los Pumas

Cruz Azul tendrá muy complicada la vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf contra los Pumas.

Se especula que para el duelo de esta noche, el cuadro de Juan Reynoso podría tener las bajas de Carlos Rodríguez, ya anunciado, además de las de Juan Escobar, Ángel Romero y José de Jesús Corona.

La Máquina llega al juego abajo en el marcador 2-1, aunque tiene a su favor, el haber marcado como visitante. Juan Reynoso, técnico cementero, no ha confirmado las ausencias, pero reiteró que ve el juego como una gran oportunidad de trascender a niveles internacionales.

“Esta es una gran oportunidad para nosotros, que le hemos dado mucha importancia a este torneo, a pesar de la carga de partidos que tenemos. Vamos por la final”, comentó el entrenador peruano.

Como ha sido su costumbre, e l peruano no pide que sus jugadores disfruten en la cancha, ya que a estas alturas de la carrera, hay otros momentos para hacerlo.

“Eso de disfrutar en el fútbol… pues la verdad es que no lo compartí. Hay que estar alerta. Cerramos muy bien el segundo tiempo del primer juego, y eso se debe de repetir, no así el inicio, donde fuimos poco agresivos”, señaló el entrenador de la Máquina cementera en la rueda de prensa.

Presión, en Cruz Azul, siempre la hay, según Reynoso. “Cuando uno llega a este club, vives en constante presión y peleando cosas importantes. Esto nos puede marcar y podemos quedar en la historia para ir al Mundial de Clubes. Ya disfrutaremos después del juego”.

El jugar en el Mundial de Clubes “hará que hablen bien de Cruz Azul, de la institución, de la cooperativa y del futbol mexicano. La intención sería superar lo que hizo Tigres (llegó a la final en el 2021), pero primero hay que pasar el tema de mañana y la final ante un equipo de Estados Unidos”.

No es imposible, cree el entrenador: “Habrá que ir paso a paso, no hay que olvidar, que estamos abajo por un gol. No estamos para vender ilusiones falsas. Hay que encarar el juego como lo cerramos el martes pasado, donde pudimos empatar”.— EL UNIVERSAL