De Justo espera repetir el sueño

Es una historia cruenta cuando se lee el parte médico de Emilio de Justo tras una fugaz actuación en una tarde marcada para ser grande. El Domingo de Ramos, con su apuesta de encerrarse en solitario con seis toros en la Plaza de Las Ventas de Madrid , estaba marcado en el calendario. En todo el mundo taurino no dejaba de hablarse de ello. En Yucatán el intercambio de mensajes en los celulares y en otras redes entre decenas de taurinos daban cuenta, desde temprano, que era una cita clave.

Pero todo se apagó, de momento, cuando el primer toro le pegó una voltereta que propició una caída tan fea, que llegaron a la mente otras tantas así, alguna con fatal consecuencia posterior.

Emilio de Justo vive de milagro. Los partes médicos son poco alentadores, pero él está vivo, consciente. Y hoy martes podría recibir el alta médica del hospital de La Fraternidad para recuperarse en casa, con un armazón especial, inmovilizado. Tal vez sea el más duro de todos los dolores: no solo no torear, que es los suyo, sino no poder ni moverse.

Emilio hizo una faena de maestro al toro que le arruinó la tarde. Se jadeó, hizo rugir a los 24 mil espectadores que casi llenaron Las Ventas. Estaba en el plan que se le ha visto en los meses recientes: puro y pulcro, a ratos apabullante en su concepto de toreo.

Y como si no hubiera mañana se tiró a matar. Otro se hubiera cuidado. Él no. Él se fue a por todas. Los vídeos así lo muestran. También muestran el rictus de dolor cuando quedó tirado junto al burladero, ya fuera de sí, sufriendo cuando el toro caía muerto del espadazo.

El pronóstico, un par de horas después, anunciaba extrema gravedad. Y especialistas llamaron a todo eso un “acontecimiento milagroso”. El torero, por fortuna, está vivo. Ayer dijo, según su apoderado: “No sabe cuándo, pero él tiene ganas y me ha dicho: 'Yo no me voy quedar con ese mal sabor de boca, tengo que repetirlo’”.

La Fortuna le echó la moneda a otra persona.

Fue a un modesto matador de toros, casi cincuentón, que se anunciaba como “sobresaliente”. Álvaro de la Calle se encargó, sin pensarlo si quiera, en lidiar a cinco toros de seis que se anunciaron en una de las tardes más expectantes de todo el año.

Y, con hondura, con humildad y pundonor, firmó una papeleta como torero grande. La suya llegando a Las Ventas con su hija en la mano fue la gran foto durante la corrida. Y posterior, la suya abandonando la plaza con su misma hija y su esposa, fueron el revulsivo de esta tarde magra para el maestro De Justo y de cumplimiento cabal de un torero modesto que se dejó ver, sin pensarlo siquiera.

Fotos que dieron la vuelta al mundo. Álvaro de la Calle tomó un rol protagónico en una fiesta donde era invitado solamente de “perfil”, para estar parado en el burladero sin pensar en actuar.

Y la vida le planta ahora otra sensación a un hombre que mostró ser torero de pies a cabeza.— Gaspar Silveira