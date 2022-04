Fernando Ortiz podría seguir en el nido

América vive un momento dulce de la mano de Fernando Ortiz, quien ha recuperado los resultados positivos para el conjunto americanista y lo tiene instalado en la pelea por el repechaje, después de tres victorias consecutivas ante Toluca, Necaxa y FC Juárez.

El buen momento que vive el equipo capitalino no ha pasado desapercibido para la directiva, que ya considera la posibilidad de mantener en el cargo a Fernando Ortiz de manera definitiva para el próximo torneo si continúa esta inercia de resultados.

Según una nota de ESPN, los directivos azulcremas están satisfechos con la labor del estratega argentino y saben que el plantel está contento con Ortiz, por lo que consideran que mantenerlo para el siguiente torneo pudiera ser una decisión acertada.

No obstante, esta decisión aún no está tomada y todo dependerá de lo que haga América en la fase final del Clausura 2022. Si las Águilas llegan a instancias decisivas como una semifinal o una hipotética final, es muy probable que se mantenga el sudamericano en su puesto. En caso de no acceder a rondas de eliminación directa, los bonos del “Tano” no serían tan elevados.

Es una realidad que Fernando Ortiz desea quedarse al frente de América de forma definitiva, pero trata de conservar la calma y no despegar los pies del suelo. El estratega es consciente de que podría salir a final de torneo y trata de no albergar falsas ilusiones.

Por otra parte, ayer el cuadro azulcrema regresó al trabajo de cara al duelo del viernes próximo ante Tijuana, en el que buscará su cuarta victoria consecutiva y afianzarse en los sitios de repesca para la recta final de la fase regular.

El América aún no cuenta al 100 por ciento con Bruno Valdez y Juan Otero, por lo que ambos futbolistas se mantienen en duda.