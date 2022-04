Cuthbert y Coleman no siguen

Los Leones de Yucatán, no es novedad, tienen definida su rotación para la temporada 2022. Un quinteto de serpentineros de mucha experiencia que, se espera, lleve a las fieras a colocar la cereza del pastel que no han podido lograr en las dos temporadas más recientes.

Donde tendrán que trabajar las fieras, con prisa, es en encontrar solución a la baja repentina de dos extranjeros para, con su rotación de lujo y su base mexicana de mucho parné, puedan volver a la Serie del Rey.

El piloto Luis Matos confirmó ayer que el tercera base nicaragüense no estará en el equipo, pues regresó a su país, a “atender asuntos personales”, de acuerdo igual con la directiva, y que una lesión sufrida por el lanzador estadounidense Casey Coleman lo deja fuera de acción de forma lamentable.

Matos habló ante los medios en una transmisión vía Zoom, junto con Luis Felipe Juárez, organizada por la Liga Mexicana a manera de “presentación”, distinto a como era antes, que los equipos desfilaban un día ante los comunicadores capitalinos. Ambos destacaron que lo más importante que tienen los Leones es una meta bien clara, enfocada en alcanzar el objetivo: ganar el campeonato de la Liga Mexicana que en los años anteriores quedó en un intento.

“Sabemos que es un gran equipo, anímicamente, con compañerismo. Todos tienen meta clara, seguiremos para buscar lo que está trazado y estamos haciendo ajustes deportivamente hablando para llegar listos para el primer día de la temporada”.

Los Leones abrirán la temporada el próximo viernes 22 en el Parque Kukulcán, recibiendo a los Bravos de León. Es probable que para esos días tengan al sustituto de Cuthbert, un nicaragüense que llegó con su etiqueta de Grandes Ligas, pero que, tras entrenar dos semanas, decidió regresar a su país y deja a las fieras sin su tercera base titular.

Una pregunta a Matos fue si traerán algún refuerzo que llene la plaza de importado de Cuthbert o le darán oportunidad al joven mexicano Marco Jaime o a otros reclutas mexicanos. El timonel boricua respondió: “Esa pregunta que se la hagan a la gerencia, me concentro en lo que tengo en el terreno ahora. Ayer (martes) Marco Jaime jugó en tercera, tal vez Brayan Quintero vaya a segunda o en tercera. En cuanto a la base nativa estamos bien (refiriéndose a los peloteros mexicanos)”.

Coleman se lesionó en los primeros partidos interescuadras y Matos lo calificó de “lamentable. Es una lesión que a cualquier pelotero le afecta, para él para la organización. Tenemos una plaza para llenar. Podría ser Enrique Burgos, o podemos buscar un extranjero”.

Matos, preguntado sobre alguna diferencia entre la edición 2021 y la de este año, indicó que “seguimos mejorando la rotación, se pone mas sólida. Seguimos con el plan de Norberto Obeso, Wálter Ibarra, Yadir Drake, Sebastián Valle… los nativos son importantes. Esperemos que se mantengan sanos”.

No dudó el timonel en decir que “la clave es la unidad que tenemos, desde la gerencia hasta la mascota. Es una familia, es la identidad de los Leones, por eso hemos llegado a tantas finales”.

De la reducción de los juegos a siete entradas en martes y miércoles, en nueva disposición de la Liga Mexicana, Matos dijo que “tenemos que adaptarnos, cambia el juego, no empiezas en el primer inning, empiezas en el tercero. Se han hecho dobles juegos, pero en un solo día. Vamos a estar listos”. Juárez comentó que “vamos a tratar de no regalar nada, estar listos para esa primera, que va a ser la tercera. En los dobles juegos se van los turnos muy rápidos. Tenemos que hacer esos ajustes pronto, despertar rapidito en la primera para que no nos agarren movidos”.