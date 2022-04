Gaspar Silveira: Es otro béisbol

El béisbol moderno está sorprendiendo día con día.

Lo de anteayer, cuando Dave Roberts decidió sacar a Clayton Kershaw de un partido en que lanzaba juego perfecto, por ejemplo. Son las nuevas formas de dirigir y de jugar. Y los que aman este deporte desde la raíz, saben que esto es difícil de digerir. Duele mucho.

No nos cansamos de ver defensivas en formaciones especiales ni de ver a bateadores que sólo saben conectar para su banda. Mientras los artilleros no cambien, eso va a suceder siempre. Los couches de bateo tienen mucho trabajo si quieren cambiar esto. Hay que atacar ese punto desde la formación del pelotero.

Sí, pero… ¿y Kershaw y su juego perfecto?

Sencillamente inexplicable. Pero es como seguir bateando solo a tu banda, sin cambiar. Porque, ante todo, para los amantes del juego, los románticos, esto es una afrenta. Más tratándose de Roberts. Roberts no cambia su forma de ser.

Datos duros: Roberts es el único mánager de la historia que ha sido capaz de sacar a dos serpentineros que completaron siete episodios inmaculados. Lo hizo la primera vez en 2016 con Rich Hill lanzando ante los Marlines. Y lo repite en 2022 con Kershaw y su joya ante los Gemelos.

Esta es otra época, sin duda. Hoy en día es raro ver a un serpentinero llegar a cien pitcheos o rebasar esa cifra. Kershaw iba en 80, con 13 ponches. Colosal.

Se entiende que hoy hay formatos bien definidos (pitchers situacionales, relevos largos y cortos, y cerradores), pero también se entiende que los peloteros tienen egos… o tenían egos.

Mire otro dato más duro: el 14 de junio de 1974, Nolan Ryan realizó 235 pitcheos contra los Medias Rojas de Boston. Tres días después volvió a abrir un juego y ganó. Su carrera se extendió por 19 años más. He leído entrevistas a Ryan donde el “Expresso de Refugio” decía que peleaba por quedarse en la loma. Y Fernando Valenzuela me lo confesó una vez para el Diario: “Me molestaba si Tommy (Lasorda) me sacaba del juego”. Orgullosos siempre los de la vieja guardia.

Kershaw dijo que era algo acordado con el piloto Roberts: “Un inning más u 85 lanzamientos”.

Y, como en 2016 con Hill, la gema se perdió en la octava. Ni Rich ni Clayton pasarán a la historia. Pero su Roberts sí: desde 1901, que comenzaron a seguirse estas estadísticas, ningún mánager ha sacado a dos pitchers que lanzaban perfectos. Roberts lo hizo. Ryan mataba a su mánager si pasaba esto, y no dude que Valenzuela lo hubiera hecho. ¿Recuerda a Mussina pidiéndole a Joe Torre que lo deje seguir? Y no quiero imaginar a serpentineros tan duros y agrios, y muy durables, como Bob Gibson, una fiera en lo profesional y lo personal. Este béisbol está cambiando mucho.— Mérida, abril de 2022