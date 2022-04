Vuelven las anotaciones por racimos en la Primera Fuerza Estatal

Los goles regresaron por racimos a la Liga de Primera Fuerza Estatal.

Recordamos que, semanas atrás, en el “Reporte Primera Fuerza” se señaló que los goleadores iban como divorciados con el arco. Los promedios de goles eran bajos comparados con los de las temporadas recientes.

Desde entonces, la pólvora se secó… o las defensas se aflojaron.

Desde las últimas dos fechas de la primera mitad comenzaron a nivelarse las aguas y tan solo en la fecha reciente, la que abrió la segunda parte, se marcaron la friolera de 44 anotaciones en nueve partidos (uno fue forfeit), una media de 4.8, casi 4.9, por partido. Otra vez se le dijo adiós a los 0-0. ¡Bienvenidos los marcadores altísimos otra vez!

Hubo un partido de nueve goles (Halcones de la SSP ante Venados de Acanceh, 6-3 a favor de los plumíferos), uno de siete (Zapateros de Ticul 5, Tibolón FC 2) y otro de seis (Potros de Homún 4, Guerreros de Kanasín 2).

Goleo individual

Los goleadores, incluso, se habían visto mermados en su accionar. Pero desde aquella fecha que se señaló la baja, cayeron goles por montones. Axel Vega, quien se fue en blanco esta semana con Valladolid, ya tiene 18 tantos, y la pelea se cerró porque los demás artilleros igual están despertando. Recuerde la vorágine de goles de la jornada previa, destacando los cuatro de Vega y los cinco de Omar Pérez en el 6-5 que firmó Maxcanú.

Gilberto Cura (Dzan) va manteniendo la forma y tiene 16, y con 15 le siguen Henry Urtecho (Acanceh), “Huevito” Pérez (Maxcanú) y Ulises Briceño (Homún). Esto se pondrá emocionante.

La Liga de Primera Fuerza tuvo descanso esta semana con motivo de la Pascua. No se generaron las tablas, pero sumando puntos, casi todos los de arriba sacaron provecho de esta primera fecha con torneo dividido en grupos, como se esperaba. Fueron pocos los que no sumaron. De los de abajo, solo Cholul puntuó, al arrancarle una unidad al poderoso Valladolid en la mismísima Sultana del Norte.

Muna sigue encabezando la competencia de manera general, al llegar a 43 unidades. Los Potros van a la cabeza del Grupo “Pedro Morcillo”, donde Dzan sigue al acecho (39). En el “Manuel Martín”, la SSP mantiene la delantera con 41 puntos, por encima de Real Ermita (36) y Alacranes de Sinanché (35).

Lo de Sinanché, como destacó la Liga en sus reportes de resultados semanales, es para el análisis, incluso para la misma organización del circuito: que un equipo no se presente a un partido es algo no muy propio de una competencia de este nivel. Y fueron los Venados de Tixkokob los que faltaron a su compromiso de visitar a los Alacranes. De faltas a faltas, especialmente en alineaciones indebidas, la de no presentarse a un partido es a todas luces muy grave.