Chivas Vs. Cruz Azul; el encuentro más atractivo de la jornada

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- La noche de este sábado en el Estadio Azteca, Chivas y Cruz Azul protagonizarán el encuentro más llamativo de la Jornada 14.

El calificativo de atractivo podría mantenerse en incógnita por diversos factores. La Máquina y el Guadalajara llegan a este enfrentamiento después de días turbulentos.

De parte de los celestes, sin importar las formas buscarán un triunfo que les devuelva tranquilidad, después de haber sido eliminados por los Pumas en la semifinal de la Concachampions.

Chivas, sin director técnico

En el bando rojiblanco, ya sin Marcelo Michel Leaño tras la derrota (1-3) sufrida a media semana ante los Rayados en casa, la presión está más elevada que nunca. No tienen director técnico y suman una victoria en los últimos nueve encuentros... José Juan Macías es baja.

Esta situación los tiene con 14 puntos, fuera de los puestos de repechaje (14) y el estratega interino, Ricardo Cadena, será quien dirija al Rebaño en el Coloso de Santa Úrsula, recinto donde no gana desde 2019, además de sumar únicamente un triunfo sobre Cruz Azul en los últimos 10 enfrentamientos. Aunado al momento futbolístico de ambos conjuntos, el precio elevado de los boletos (600 el más barato), puede "pegar" en la entrada.

El equipo tapatío requiere de su Capital Rojiblanca en el inmueble de la Avenida Tlalpan, pero los abucheos, críticas y mal momento del equipo hacen creer que la situación con sus seguidores no es la mejor a estas alturas del torneo Clausura 2022. Diferentes realidades, pero misma urgencia para el choque de esta jornada. Cruz Azul y América no tienen otra opción que no sea el triunfo. Liga MX femenil Cruz Azul recibe a las líderes y vigentes campeonas, las Rayadas, en busca de sumar. León vs Atlético de San Luis. Ambos equipos necesitan la victoria para mantener las esperanzas de Liguilla.