Jugador de los Toros, listo para la postemporada

Zach LaVine tiene una medalla de oro olímpica, selecciones, ha sido elegido All-Star en los últimos dos años y ha ganado un par de concursos de clavadas.

Pero cuando se trata de apariciones en postemporada de la NBA, su currículum tiene un vacío evidente. Con los Toros de Chicago en los playoffs, eso ahora está a punto de cambiar.

“Ya era hora”, comentó entre risas.

LaVine finalmente tiene una oportunidad de jugar en postemporada con unos Toros listos para medirse con Giannis Antetokounmpo y los campeones defensores de la NBA, los Bucks. Su serie de primera ronda inicia mañana en Milwaukee.

Chicago terminó sexto en la Conferencia Este con 46-36, su primer récord ganador desde que el equipo de la campaña 2015-16 tuvo marca de 42-40. Los Toros llegaron a los playoffs por primera vez desde que Boston los eliminó en la primera ronda en 2017. Y de paso terminaron con una racha de cuatro temporadas perdedoras de manera consecutiva.

También lidiaron un brote de Covid-19 en el camino y una serie de lesiones, incluido un dolor de rodilla izquierda que ha obligado a LaVine a entrar y salir de la alineación en los últimos meses. Y para colmo, llegan con una racha de 7-15, un cierre amargo para una exitosa temporada regular.

Aun así, este es un gran paso para los Toros, y para LaVine.

“Todos tienen que jugar las cartas que se les dan”, dijo LaVine. “Simplemente me tomó un poco más de tiempo que a los demás. No me escapé y me fui a un otro equipo”.—AP