Hoy concluirá la Copa Althara de gimnasia artística

Unos 200 atletas de cinco estados tienen en total intensidad la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, donde se realiza la Copa Althara de Gimnasia Artística, se informa en un boletín.

Tras las primeras finales, Frida Irigoyen (EGO) acumuló calificaciones 35.741 puntos y ganó la categoría III C, dominando en las especialidades de salto y barras, con triunfo de Fátima Cob (EGO) en viga.

En nivel 6 C, Sofía Cano (Althara) fue la ganadora en all around, con puntuaciones de 35.032, y Hannia Aldana (Althara) fue la ganadora en el Nivel 7D, acumulando un total de 35.549.

Las ganadoras fueron premiadas ayer al finalizar sus competencias, en una ceremonia encabezada por autoridades municipales, junto con Claudia Sánchez de Mier, directora de la Copa Althara, y Beatriz Várguez Méndez, técnica de la competencia.

El evento deeportivo llegará a su fin hoy domingo con competencias desde temprano, según se informa mediante el comunicado de prensa