''Guti'', campeón con el PSV Eindhoven

Érick Gutiérrez encabezó la remontada del PSV Eindhoven ante el Ajax para conquistar el título de la Copa de Holanda. “Guti” le ganó la partida al también mexicano Edson Álvarez y alzó su primer título desde que llegó a Europa hace cuatro años.

Gutiérrez no solo fue clave en el medio campo para la recuperación del balón, sino que hizo el primer gol del PSV cuando su equipo estaba en desventaja e igualó todo para levantarle el ánimo a sus compañeros.

El mediocampista mexicano recibió una asistencia de Ibrahim Sangaré para rematar y así poner todo parejo en el De Kuip Stadion al minuto 48. En tanto, al 50, Cody Gakpo fue quien puso el de la diferencia para así sentenciar el juego.

Por su parte, Edson Álvarez salió de cambio al minuto 72 y no pudo influir mucho para los pupilos dirigidos por Erik ten Hag.

Con esto, el PSV se llevó el primer trofeo de la temporada y está en el camino por el título de la Eredivisie con el Ajax. Los de “Guti” marchan en segundo sitio de la clasificación general con 68 unidades, mientras que los de Edson son primeros con 72 puntos.

Cerca de volver

Gutiérrez suma su cuarto año con el PSV y, aunque todo parece un sueño debido a su titularidad indiscutida y el buen paso en lo que va de este 2022, “Guti” no siempre fue feliz, y es que entre lesiones, falta de oportunidades y más preguntas que respuestas por ocasiones, estuvo cerca de regresar a México.

Pese a todo, Érick Gutiérrez, de 26 años, se aferró a su sueño y a triunfar en Europa, sobre todo en un club en el que se hizo tradición tener a jugadores mexicanos.

“Creo que estoy cerrando muy bien, sabemos lo difícil que ha sido estar acá, estuve a nada de salir del club, de regresar a México, la pasé muy mal. Trabajé en silencio, sin ruido, mi oportunidad llegó y no tuve lesiones y considero que estuve bien físicamente, he tenido muchos juegos y es mi mejor racha desde que llegué acá”, confesó el viernes en conferencia de prensa.

“Ha sido difícil porque llegué a un equipo con mucha tradición y en mi cabeza decía que cómo me iba a regresar si yo podía porque soy muy terco y aferrado. Me siento mejor y tengo la oportunidad de dejar algo marcado”.

“Guti” reconoció que al principio el idioma neerlandés fue una barrera importante, pero que en la actualidad eso quedó en el pasado y ahora aporta su granito de arena con una experiencia de cuatro años en Europa y con su pasado como campeón en México.

“Cuando llegué no participé o no tenía la jerarquía para opinar y ganarme el respeto de ellos, pero ahora es distinto y me gané el respeto. He jugado finales en México, jugué finales y acá, a mi manera, aporto mi granito de arena”, reconoció.

A “Guti” le queda un año de contrato y comenzará a ver si el club tiene intenciones de renovarlo.

“Ahora mi representante anda acá y hay que hablar qué piensa el club de mí y si me quieren renovar. Me queda un año. Viene un nuevo entrenador, es año mundialista y tengo que jugar. Tengo que ver lo que sigue y tomar la mejor decisión”, finalizó.

Tres campeones

Erick Gutiérrez se convirtió en el tercer mexicano en levantar la Copa de Holanda. El primer tricolor en levantar un título copero fue Francisco Rodríguez en la temporada 2007-2008. En segundo lugar está Edson Álvarez, quien fue parte del Ajax de la campaña 2019-2020 que derrotó 2-0 al PSV Eindhoven.