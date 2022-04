Pumas sueña en grande

El delantero ecuatoriano Washington Corozo firmó un doblete en los descuentos y un Pumas jugando con 10 hombres todo el segundo tiempo, derrotó 2-0 al Monterrey para meterse a la zona de reclasificación para la liguilla del torneo Clausura mexicano.

Corozo convirtió en transiciones rápidas a los 90 y 94 minutos para los universitarios, que se quedaron en inferioridad sobre el campo a los 45, con la expulsión del argentino Juan Dinenno.

Pumas llegó a 19 puntos y se colocó en la séptima posición de la tabla cuando restan solo tres fechas en el calendario regular.

“Nos perjudican (los árbitros), pero no puedo hacer nada, soy el entrenador por encima de mi hay gente que ellos tienen que ver eso con la comisión, no soy de poner excusas”, dijo el entrenador argentino Andrés Lillini. “Sabemos que el partido tiene imponderables y los asumimos, los jugadores tienen personalidad y no renuncian a ganar”.

Los universitarios han logrado mantenerse en zona de repesca a pesar de que han estado disputando la Liga de Campeones de la Concacaf, donde a media semana amarraron el pase a la final ante los Seattle Sounders.

“Nos falta consolidar esto con un campeonato, ya sostuvimos una idea de juego por dos años, eso tiene un valor, eso se merece un broche de oro”, agregó el estratega. “Tenemos los pies sobre la tierra y hay que crecer desde la humildad, el objetivo es liguilla, estamos séptimo cerca de un pelotón muy apretado, no quiero fantasear con tercero o cuarto lugar”.

Monterrey, en tanto, se mantiene con 22 unidades con las que permanece como cuarto lugar y con acceso directo a la liguilla.

“Controlamos las acciones prácticamente 90 minutos y en los minutos finales nos desconcentramos”, dijo Víctor Manuel Vucetich, entrenador de los Rayados. “Hay que trabajar la definición porque Talavera sacó varias, tenemos que ser contundentes, no podemos perdonar a un equipo al que teníamos dominado plenamente”, agregó.— AP