¿Qué pasó con Piqué?: Filtran polémicos audios con pactos millonarios

MADRID. — Audios robados a la federación española de fútbol por hackers revelaron que el defensor de Barcelona, Gerard Piqué, ayudó a negociar una comisión de 24 millones de euros (25,9 millones de dólares) para llevar la Supercopa española a Arabia Saudita.

La federación cambió el formato de la competencia en el 2020 y trasladó la etapa final a Arabia Saudí, en el marco de un acuerdo que le generaría 40 millones de euros por edición. Mientras que antes era un duelo entre los campeones de la Liga y de la Copa del Rey, ahora lo juegan el primero y el segundo de la Liga y los dos finalistas de la Copa.

¿Qué dice Piqué en los audios?

El grupo Kosmos de Piqué cobraría 4 millones de dólares por torneo por haber negociado un acuerdo de seis años, según el diario El Confidencial, que difundió las grabaciones el lunes.

Piqué dice en los audios que el dinero sería repartido entre los clubes y que la federación se quedaría con uno seis millones de euros.

La federación dijo a El Confidencial que no había nada ilegal en lo que se dice en las grabaciones o en las negociaciones y que los detalles del acuerdo ya habían sido dados a conocer.

Cuando se anunció el acuerdo, no obstante, el presidente de la federación Luis Rubiales aseguró que Piqué no cobraría comisión alguna. La comisión, en todo caso, es pagada por Arabia Saudita, no por la federación.

Piqué tras los audios: “No tengo nada que esconder”

Gerard Piqué afirmó este lunes que pretende “dar la cara” porque no tiene “nada que esconder” y que cree que “todo lo que hemos hecho es legal”.

El futbolista realizó estas declaraciones en su canal personal de Twitch después del partido que el cuadro azulgrana disputó contra el Cádiz en el Camp Nou (0-1). El defensa no jugó por lesión.

Polémica por jugar la Supercopa en Arabia Saudita

La federación fue muy criticada por organizaciones de derechos humanos por su decisión de jugar el torneo en Arabia Saudita. La difusión de las grabaciones se produjo pocos días después de que la federación dijo que hackers le habían robado emails, mensajes de texto y otros documentos.

La federación dijo que creía que la información fue ofrecida anónimamente a medios de prensa y que había pedido a las autoridades que investigasen el asunto. Por otra parte, se acusa a Rubiales de hacer comentarios peyorativos sobre Atlético de Madrid en algunas grabaciones.



¿Qué hace la empresa Kosmos, de la que Gerard Piqué es copropietario?

Piqué fundó en 2017 la empresa Kosmos, a través de la que hoy en día vehicula la mayoría de sus numerosos negocios, y cuyo principal marco de actuación es el deporte en todos sus ámbitos. Para fundar Kosmos Piqué contó con la colaboración de Hiroshi Mikitani, dueño de Rakuten, que aún hoy forma parte del consejo.

Hoy en día, Kosmos trabaja con tres filiales: Kosmos Tennis, Kosmos Studios y Kosmos Football. A través de cada una gestiona sus diferentes negocios. No hay duda de que el mayor éxito empresarial de Piqué fue revolucionar el formato de la Copa Davis de tenis y quedarse con los derechos de la competición durante varios años. Esta división de tenis ha sido moldeada en los últimos meses, con varios fichajes y la salida de algunos integrantes clave en la obtención del contrato de la Davis.