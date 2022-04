Flores abrirá en la jornada inaugural

Francisco Campos Machado ya definió a sus abridores para la serie inaugural de la temporada. Y el encargado de subir a la loma en el primer choque será el yucateco Manuel Flores.

De acuerdo con información de los Piratas, Flores será el abridor en la jornada del viernes 21 en el Estadio “Hermanos Serdán” de Puebla, donde jugarán de visitantes ante los Tigres.

Campos Machado consideró para abrir el sábado a Jaime Lugo y para el domingo al zurdo Demetrio Gutiérrez. Los otros dos abridores del equipo serán Daniel Flores y Elián Leyva.

Los filibusteros entrenaron por primera vez en suelo campechano luego de su estancia en el norte del país. La tripulación estuvo practicando en el estadio Leandro Domínguez del barrio de Santa Lucía, de la capital campechana.

Flores externó su satisfacción por la decisión tomada sobre su persona.

“Me siento muy contento, y bien físicamente, tuvimos una gran pretemporada en la Academia de Monterrey, donde todo era béisbol y gimnasio”, comentó el derecho de 36 años de edad. “Qué bueno que me tomaron en cuenta. No es la primera vez que me toca estar en una inauguración; cuando estuve con Veracruz abrí varias veces y en otras ocasiones en inauguraciones también he lanzado como relevista”.

El nativo de Chicxulub Pueblo recordó que el año pasado le dieron la pelota para abrir la inauguración, pero a final de cuentas la lluvia no dejó que el encuentro se desarrollara.

Los Piratas entrenaron el domingo en el Estadio “Leandro Domínguez”, en tanto su casa, el Estadio “Nelson Barrera Romellón”, termina de ser remodelado. Hoy jugarán en Mérida ante los Leones y el miércoles en Tekax.