El Tri, con cero temores ante Argentina

Gerardo Martino fue contratado para cambiar la historia de México en los Mundiales. De entrada, el técnico argentino podrá intentarlo desde la fase de grupos cuando el Tri mida fuerzas ante la mismísima Argentina que lo ha dominado en sus tres enfrentamientos previos en justas mundialistas.

Tras el sorteo para Catar 2022 realizado ayer en Doha, México quedó sembrado en el Grupo C junto con las selecciones de Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

“Difícil… No hay grupo fácil. Enfrentar a Polonia y Argentina son retos grandes y Arabia tiene su grado de incógnita, lo cual lo hace complicado. Pero hay que planificar bien y tener una gran Copa del Mundo”, dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa.

El Tri inaugurará su participación ante los polacos el 22 de noviembre, luego se medirá con los argentinos el 26 y cerrará ante los saudíes el 30 del mismo mes.

Será el cuarto enfrentamiento en Copa del Mundo con los argentinos, todos ganados por la albiceleste. La última vez que se midieron fue en los octavos en Sudáfrica 2010, cuando los sudamericanos ganaron 3-1.

“No hay rival fácil, todos los que fueron sorteados merecen nuestro respeto”, dijo Gerardo Torrado, director de selecciones nacionales. “Nos toca Argentina, un rival al que conocemos bien, ya lo hemos enfrentado, A Arabia, que no hemos tenido gusto de enfrentar, y a Polonia, rival europeo de buen ataque, los analizaremos para llegar bien preparados”.

Enfrentar a Argentina en un Mundial no será una experiencia nueva para algunos veteranos, como el el zaguero Héctor Moreno y el volante Andrés Guardado. Ambos estuvieron en la derrota en Johanesburgo hace casi 12 años. Guardado también jugó como titular ante los argentinos en Alemania 2006, una derrota 2-1 en los octavos de final.

Martino, fichado en relevo del colombiano Juan Carlos Osorio, enfrentó a Argentina en un amistoso en San Antonio en 2019, y los pamperos se impusieron 4-0 en el peor desempeño de los mexicanos en los últimos años.

Ante los polacos, México perdió 3-1 en el Mundial de Argentina 1978, su único enfrentamiento histórico en Copa del Mundo. Chocarán por primera vez contra Arabia Saudita.

Los mexicanos apostaron por Martino para tratar de alcanzar la ronda de cuartos de final por primera vez en un Mundial jugado fuera de casa y aunque en la eliminatoria vivieron momentos de zozobra, lograron el objetivo de clasificar.

“Ahora viene otro torneo, el Mundial es una cosa total y absolutamente diferente, ya no viajamos ni a Centroamérica, ni al Caribe, ni al frío de Edmonton; éste es un torneo diferente, que todas las selecciones vamos a estar en igualdad de circunstancias”, dijo De Luisa.

“Ojalá que lleguemos al famoso quinto partido que lo anhelamos tanto desde hace años”, dijo De Luisa.

Martino no pudo hacer el viaje a Catar porque fue operado de la retina del ojo derecho y no puede subir a un avión. Martino “está muy bien, en el proceso de la operación de retina, no puede estar ahorita pero sí vendrá más adelante para conocer las instalaciones. Su equipo sí estará con nosotros”, dijo De Luisa.

Además de Martino, el partido ante Argentina sería especial para Rogelio Funes Mori, argentino naturalizado mexicano que se perfila para entrar en el plantel para Catar. “Son cosas que pasan ahí, nos tocó Argentina y va a ser un partido muy lindo, estoy contento, primero porque tengo la oportunidad de hacer las cosas bien para ir al Mundial, todo depende de mí, y sin duda que será lindo”, dijo el “Mellizo” a la cadena Fox Sports.

México estaba por cerrar un partido amistoso ante Argentina para la ventana de encuentros en septiembre, pero la FIFA prohíbe encuentros entre rivales de grupo previo a un Mundial. De Luisa dijo que sabe esa regla, pero buscará que el organismo rector haga una excepción. El dirigente dijo que también buscarán rivales de estilo similar al de los saudíes, pero ve complicado conseguirlos.— AP