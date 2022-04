Yamileth llega más madura

Yamileth Mercado es una boxeadora que no le teme al cambio. Siendo campeona supergallo, dejó a su anterior equipo de entrenamiento y se atrevió a retar a la poderosa Amanda Serrano, en una categoría superior.

El resultado no fue el esperado, pero arrojó a una pugilista que maduró al calor de 12 rounds y que enfrenta con la misma responsabilidad cada nueva cita en el ring.

Hoy, defenderá el cetro supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), frente a la también mexicana Isis Vargas.

“Soy una peleadora más madura. En mi equipo anterior se trabajaba mucha fortaleza; ahora, estamos puliendo aspectos técnicos y he mejorado mucho. Contra Serrano me expuse a un escenario mayor y me hizo entender muchas cosas del boxeo, que a lo mejor en México no había vivido”, compartió en una conferencia de prensa , antes de realizar su tercera defensa.

“Tomé esa pelea y no me achiqué, llegué con la mentalidad de ganar; perdí, pero gané mucho más. Fue una pelea muy dura, porque todos los días me decían que me iba a noquear, y no fue así. Creo que mi error fue enfocarme en eso. Toda esa presión me envolvió”, acepta la monarca nacida en Chihuahua, donde volverá al ring hoy.

Inicialmente, la pelea de Yamileth estaba pactada con la excampeona Zulina Muñoz, pero la púgil se lesionó por lo que el CMB cambió de rival.—EL UNIVERSAL