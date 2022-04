Jugadores de los Medias Rojas y Seattle, con Covid

El venezolano José Altuve estará fuera de acción “al menos unos pocos días” luego de sufrir un tirón en la corva izquierda, dijo ayer el manager de los Astros de Houston, Dusty Baker, antes del segundo encuentro de la serie en Minute Maid Park contra los Angelinos.

Baker dijo que está “agradablemente sorprendido” con la forma en la que ha respondido Altuve. Baker añadió que la condición de Altuve seguirá siendo día a día, pero que por precaución tampoco jugará hoy.

Altuve tuvo que ser retirado del juego del lunes en la octava entrada tras lesionarse mientras corría hacia primera base.

Baker dijo en un primer momento que Altuve estaba día a día, pero el toletero derecho comentó después que no sabrían más sobre el alcance de la lesión hasta que no fuese examinado con más detalle por los doctores.

“De hecho, me estoy sintiendo mejor, pero ya veremos”, dijo Altuve el lunes tras la victoria de los Astros. “Con suerte me harán algunos exámenes, todo estará bien y no pasó nada loco”.

Altuve, que se fue de 4-1 el lunes, ha tenido un lento arranque en estas primeras dos semanas. Antes de la jornada del martes, ligaba para .167/.268/.250 con un jonrón y tres empujadas.

Inhabilitados

El cátcher puertorriqueño Christian Vázquez y el infielder panameño Jonathan Araúz se sumaron ayer a la lista de peloteros de los Medias Rojas con Covid-19.

El club anunció los nuevos contagios al día siguiente de que informase que el receptor Kevin Plawecki y otros dos empleados también habían contraído el virus.

El derecho Tyler Danish y el outfielder Rob Refsnyder, del Worcester de la Triple A, fueron llamados para tapar los agujeros.

El mánager Alex Cora dijo que Boston irá a Toronto sin varios peloteros que no se han vacunado contra el Covid-19, como exige Canadá para permitir el ingreso a su territorio.

Por otra parte, Los Marineros de Seattle colocaron también al receptor Luis Torrens en su lista de inactivos por Covid.

Torrens es el segundo jugador marginado de Seattle por el virus en los últimos días después del positivo de Mitch Hangier.—AP