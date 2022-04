Carlos Alcaraz se recupera y avanza en torneo español

El español Carlos Alcaraz aseguró que se siente “muy afortunado” de lograr su primera victoria en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó después de ganarle ayer al surcoreano Soonwoo Kwon por 6-1, 2-6 y 6-2, en una hora y 33 minutos de juego.

“Estoy contento de sumar mi primera victoria en el Godó, es muy especial para mí. He venido a este club desde que tenía 12 años, tengo grandes amigos y he ganado torneos aquí. También llevo viendo esta competición desde que era muy pequeño. Me siento afortunado de poder ganar aquí”, declaró el tenista murciano.

Sobre el bajón experimentado en el segundo set, cuando pasó de ganar 2-0 a perderlo por 2-6, Alcaraz reconoció que le entraron “un poquito de dudas” y no supo “cómo reaccionar”, por lo que le costó “bastante entrar en el partido” de nuevo.

“Cuando he perdido el segundo set no se me ha pasado por la cabeza que estoy obligado a ganar. He pensado en resetear e intentar jugar al nivel del primer set e ir cogiendo poco a poco buenas sensaciones”, explicó.

El número 11 del mundo afirmó que el cambio de pista rápida a tierra “es complicado al principio”, pero ya empieza a sentirse “muy cómodo” y a “tener claro cómo jugar” en esta superficie.

Alcaraz se enfrentará en los octavos de final al también español Jaume Munar, que derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili 6-1 y 6-4.

“Nos conocemos bien. Nos hemos enfrentado dos veces en tierra y vamos 1-1. Va a ser muy complicado. Es un gran jugador, está jugando muy bien y en tierra es durísimo”, declaró Alcaraz sobre su próximo oponente.—EFE