Liga Mexicana de Béisbol: El rey alza el telón

Expectativa e incertidumbre. Así puede considerarse esta fecha en que llega el playball de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol, el más antiguo de los torneos en el país.

Expectativa, porque regresa la pelota a 16 plazas, que se extienden de frontera a frontera, como el único circuito deportivo profesional que incluye a tantos equipos en la geografía mexicana. A las 21 horas (tiempo de Mérida), los Toros de Tijuana, que protagonizaron una de las hazañas más grandes en cinco décadas, estrenarán el campeonato arrebatado a los Leones cuando reciban a los Diablos Rojos del México.

Y, por lo que se dice, en el Estadio Chevron prepararon una fiesta grande, como la del 15 de septiembre pasado cuando completaron una remontada de época, venciendo en el séptimo partido a los melenudos, que se desmoronaron tras ponerse adelante 3-0. Noche inolvidable para la frontera norte y de tristeza para el Sur.

Homar Rojas tendrá prácticamente el mismo róster con que llegó al trono con los Toros en 2021. Se añadió Agustín Murillo, uno de los mejores jugadores de cuadro de México en los años anteriores. No regresará, pues se fue a Grandes Ligas, Óliver Pérez, quien ayudó a los astados el año anterior. Su line up es muy poderoso, repitiendo Junior Lake, Efrén Navarro, Isaac Rodríguez, Ricky Álvarez, con los ex de Grandes Ligas Hernán Pérez y Nick Williams y su cerrador estelar Fernando Rodney.

Los demás rivales

Los Diablos, que no se coronan desde 2016, tienen enorme encomienda para tratar de regresar a la cúspide. Se armaron desde arriba, poniendo en el timón de mando a Juan Gabriel Castro, el piloto que llevó a México a conquistar el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque luego lo separaron del cargo.

La Liga Mexicana hará una ceremonia especial en el Chevron, a las faldas del Cerro del Colorado, para honrar a los Toros en el único partido a disputarse hoy.

Los otros 16 equipos entrarán en acción en la jornada del viernes, con los clubes de la Zona Norte alzando la mano desde ahora para volver a izar el banderín. Los favoritos, por el impresionante line up que tienen, son los Acereros de Monclova. No se recuerda un equipo que haya tenido tantos astros en su róster como el que tiene la “Furia Azul”, como Pablo Sandoval, el famoso “Kung Fu Panda”; Adilsson Russell y Josh Reddick (los tres campeones de Serie Mundial, con San Francisco, Cachorros y Astros, respectivamente), además de José “Cafecito” Martínez y Chris Carter. Los Sultanes de Monterrey, los Mariachis de Guadalajara, que dominaron el año pasado, entre otros, armaron otra vez trabucos para tratar de subirse a lo más alto.

La Zona Sur

Y es allá donde entra la incertidumbre, de acuerdo con los conocedores.

En el Sur, además de los Leones de Yucatán, favoritos lógicos desde hace siete años, y los Diablos, los eternos candidatos al título, no se ven muchas opciones.

Los bajos presupuestos de equipos como los Piratas de Campeche y Olmecas de Tabasco, y la forma de llevar a los Guerreros de Oaxaca (forjar peloteros, generalmente para nutrir a los Diablos) hacen que la competencia se vea menor comparada con el Norte. Igual si se habla en estructura.

El “otro béisbol”

La mayoría tienen estadios admirables, con infraestructuras que contrastan con los de algunas organizaciones de la Zona Sur.

Más duro aún: mañana los Tigres jugarán en su jornada inaugural en casa prestada, y los Olmecas tampoco estarán en el “Centenario 27 de Febrero”. Sus estadios, sometidos a trabajos de remozamiento general desde antes de terminarse la campaña pasada, no están listos para la fecha de apertura. Los bengalíes se irán al Estadio “Hermanos Serdán” de Puebla en tanto queda listo el “Beto Ávila” de Cancún, y los Olmecas al “Ángel ‘Cuco’ Toledo”, conocido como el “Tumbapatos” y asentado en Macuspana, la tierra donde nació el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicen que hay preferencias.

En el Estadio “Nelson Barrera Romellón” de Campeche se trabaja a marchas forzadas para dejar listo el escenario para la primera serie de le campaña.

Muchos se preguntaron en agosto pasado: ¿Cómo dejar a tres equipos sin estadio en plena temporada regular? Hoy, siguen diciendo: ¿dónde está la seriedad de la LMB que arranca una campaña con tres de sus equipos aún sin sus estadios?

La temporada será de 90 partidos, con cuatro clasificando a los playoffs. El largo andar arranca hoy.— Gaspar Ignacio Silveira Malaver