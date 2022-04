Wimbledon veta a jugadores rusos y a bielorrusos

Los tenistas rusos y bielorrusos no podrán jugar el torneo de Wimbledon este año debido a la guerra en Ucrania, anunció ayer el All England Club.

Entre los jugadores afectados por la medida se destacan el campeón del último US Open, Daniil Medvedev, número 2 del ránking de la ATP; Andrey Rublev, 8o; Aryna Sabalenka, semifinalista en Wimbledon en 2021 y 4a. en el ránking de la WTA; Victoria Azarenka, ex número uno del mundo y dos veces campeona del Abierto de Australia; y Anastasia Pavlyuchenkova, finalista del Abierto Francés en 2021.

Medvedev, Rublev y Pavlyuchenkova son rusos; Sabalenka y Azarenka son bielorrusas.

Wimbledon comienza el 27 de junio. El All England Club confirmó en marzo que estaba en conversaciones con el gobierno británico acerca de la participación de los rusos en el torneo de Grand Slam sobre césped.

“Tenemos la responsabilidad de hacer nuestra parte en los esfuerzos generales... para limitar la influencia global de Rusia por los medios más fuertes que sea posible”, dijo el All England Club en un comunicado publicado inicialmente en Twitter. “Dadas las circunstancias de una agresión militar tan injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso derivara beneficios de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en los campeonatos”.

Muchas competencias internacionales han excluido a los deportistas rusos desde que su país invadió Ucrania. Bielorrusia ha ayudado a la invasión.

El fútbol, el patinaje artístico y el atletismo han vetado a los deportistas y equipos rusos y bielorrusos. La selección nacional de fútbol rusa fue excluida del Mundial de Catar.

Muestra descontento

El número uno del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, se mostró en desacuerdo con la decisión.

“Siempre condenaré la guerra. Yo sé, como niño de la guerra, cuántos traumas emotivos deja, y que el pueblo es el que más sufre. En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso”, dijo Djokovic.

El tenista hizo estas declaraciones tras una sufrida victoria hoy en el torneo ATP 250 de Belgrado ante su compatriota Laslo Djere, un regreso a la senda del éxito en un momento de baja forma que, dijo, le ha servido para ganar confianza.

“No estoy en mi máximo pero tampoco es la primera vez que vivo situaciones así, y sé qué es lo que tengo que hacer. Trataré de usar mi experiencia para elevar mi nivel de juego”, declaró Djokovic en rueda de prensa.

“Necesito más partidos y esta victoria tiene mucha importancia para la confianza en mí mismo, sobre todo desde la perspectiva mental”, dijo el tenista, que en lo que va de año ha disputado solo cinco partidos debido al veto de varios torneos por no estar vacunado contra el Covid-19.— EFE Y AP