Un yucateco tricolor pide ayuda para viajar a la Copa América Perú 2022

Un yucateco, integrante de una selección mexicana de fútbol, está haciendo un gran esfuerzo fuera de las canchas para cumplir un sueño.

Se trata de Raymundo del Jesús Velázquez Burgos, componente del combinado tricolor de talla baja, que desde hace una semana comenzó una campaña de recaudación de recursos, para poder viajar junto con el equipo mexicano a la Copa América Perú 2022, que se efectuará del 20 al 25 de mayo.

Integrantes de la selección de talla baja no cuentan con apoyos

El joven lamentó que a pesar de ser una selección que representa al país, y por primera vez esté en un evento de esta magnitud, no tengan apoyo nacional y es por ese motivo que cada uno de los integrantes de la octava (ocho integrantes en fútbol de sala) en sus lugares de origen estén efectuando recaudaciones por medio de campañas.

Raymundo lanzó una invitación con mensajes en WhatsApp en el que explica que está buscando a 100 personas que gusten apoyarlo para representar con orgullo a Yucatán en la Selección Mexicana de Talla Baja. La campaña tiene un hashtag: #100yucatan.

Raymundo Velázquez, el yucateco rumbo a la Copa América Perú

Raymundo, de 27 años, mide un metro y 36 centímetros de estatura y es delantero del equipo. Huérfano desde hace unos años, compartió que desde que era niño le gustaba mucho el fútbol y fue visto y de allí resultó seleccionado.

Comentó que se siente muy motivado para representar al país y a Yucatán en particular en la Copa América. Hace dos semanas, en Tapachula, Chiapas, se midieron con el equipo de Guatemala en un partido amistoso y ganaron a los visitantes. Para su debut en la Copa América aun no conocen a sus rivales.

Raymundo Velázquez, vecino de la colonia Industrial, comentó que las personas que lo quieran apoyar puede ser con 100, 10, 20 pesos o con la cantidad que deseen “y no tienen que ser 100 personas sino todas las que se sume para apoyarlo en mi viaje”.

Para participar en la justa deportiva necesita 30 mil pesos aproximadamente y de esta cantidad ha reunido el 5 por ciento solamente.

“Hay personas que han ofrecido su ayuda”, dijo, y agregó que el Instituto del Deporte de Yucatán le dijo que también lo apoyará, aunque lamentó que la selección mexicana no tenga patrocinadores, cuando ya están a un mes de viajar a Perú.

“Es lo que están peleando, pero como nosotros no somos la selección mayor, pues no nos quieren dar el apoyo”, expresó. Aseguró que la Conade tiene conocimiento de que existen, pero aún no hay ningún patrocinio. “Nos vamos a ir el 20 y el 21 de mayo iniciarán los partidos, pero no tenemos apoyos”.

El fútbol en que participan es de sala, con ocho elementos de una estatura máxima de 1.40 metros, y él forma parte del seleccionado mexicano desde hace dos años. “Tengo la gran responsabilidad de meter los goles”, dijo, y agregó que el equipo entrena cada mes, en diversas entidades, y él, en su caso, para poder hacer esos viajes mensuales recibe apoyo de personas, amigos, del IDEY e incluso de los Venados FC de Liga de Expansión.

Raymundo reiteró su solicitud de apoyo para ir a la Copa América, representar al país y a Yucatán. La cuenta para apoyar a Raymundo es 4169 1606 0072 5395, de Bancopel.