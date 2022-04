Marcelo quiere jugar el Mundial

Jugar un Mundial es, en muchos casos, la meta máxima de un futbolista profesional.

A sus 18 años, Marcelo Flores está seguro de querer estar en Catar 2022 con México... o con Canadá.

Aunque no lo dijo tal cual, entre líneas, el jugador del Arsenal Sub-23 señaló en una entrevista con TUDN que si México y Canadá lo convocaran para jugar la Copa del Mundo —tiene ambas nacionalidades— se decantaría por el Tricolor.

“También Canadá me lo podría ofrecer, pero México, si me llaman al Mundial creo que sí, ahí es donde quiero estar”, señaló Flores, quien sin embargo no le cerró las puertas al combinado de la hoja de maple.

Flores nació en Canadá, pero es mexicano por parte de su padre Rubén, quien como futbolista profesional jugó para el Atlante.

Marcelo, quien también podría optar por jugar con Inglaterra, pues también cuenta con esa nacionalidad —no se escucha que esté en el radar de los ingleses— señaló que su papá no ejerce ningún tipo de presión para que elija a la selección de Gerardo Martino.

“No me dice mucho para decidir dónde quiero, ahorita no sé, y me estoy preparando para cuando tenga que tomar mi decisión”, enfatizó Flores, quien ya se encuentra en Orlando, Florida, para el amistoso que enfrentará a México con la selección de Guatemala.

Flores admitió que siente mucho amor por México, por lo que siempre será su primera opción.

“Mi padre es mexicano, todos del lado de mi padre son mexicanos, son muy apasionados del fútbol, me pasaron ese amor desde chico y creo que lo que me hizo jugar por México es por ellos, porque es un sueño y un orgullo jugar por ellos y representar a México”, comentó Marcelo, quien recibió un permiso especial por parte del Arsenal para asistir al partido de mañana ante Guatemala, ya que no es fecha FIFA.

Gerardo Martino realizó una convocatoria bastante experimental para el partido ante los centroamericanos. Según ha dicho, son pocos los lugares que quedan disponibles para el Mundial, pues ya tiene su lista elaborada en un 90%.