Pimpinela venció al machismo y se hizo un referente

Las historias de vida la de los famosos, cualquiera que sea su disciplina o especialidad, siempre resaltan cuando las cuentan como la viven y sienten... al natural.

Suena el teléfono y es Pimpinela Escarlata, desde Houston, donde el día anterior había luchado. Pionero en la modalidad de los exóticos, pero ya con casi cuatro décadas en el mundo de la lucha libre, prepara sus mejores oufits para un viaje que, afirma, “me emociona solo de saberlo: estaremos otra vez en Mérida”.

Su nombre de pila es Mario González Lozano y su registro de nacimiento data de 1961. Para la lucha es Pimpinela Escarlata, o simplemente “La Pimpi”. No esconde la cruz de su parroquia, vive orgulloso de ser quien es, dentro y fuera de los cuadriláteros.

“Se lo digo porque mi carrera de 36 años en la lucha libre es reconocida, y sé que hemos sido (él y sus colegas) parte fundamental de lo que ha sido este deporte-espectáculo en estos años de apertura. Nos reconocen por nuestro talento. Y por lo que somos cuando no estamos luchando”, comenta zPimpinela Escarlata, quien estará en una cartelera que se presentará en el retorno del pancracio a una arena que hizo época en la lucha libre yucateca: la Plaza Mérida.

“Es una gran cartelera la que armaron. Se pondrá bueno, no porque yo vaya a luchar”, dice carcajeando el exótico, quien estará en relevos con Estrella Divina y Bugambilia entre las “Chicas superpoderosas” para hacer frente a la “Familia Tijuanense”, que forman Mecha Wolf, Bestia 66 y Horus en una de las varias batallas que se montarán para el sábado 30 de abril en el coso de Reforma.

Tiene muchas anécdotas de sus viajes a Yucatán, que comenzaron tres décadas atrás, con “Fayo” Solís, abuelo de Juan Diego Arjona Solís, promotor actual. “Él fue fundamental para que fuéramos al Sureste y nos conocieran. Armaba siempre muy buenos programas y desde hace muchos años que vamos. La pandemia paró las funciones, pero ahora que estamos libres para volver a luchar, con todo gusto. Apenas nos dijeron: ¡Mérida! Aceptamos”.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para Pimpinela Escarlata. Comenzar en cualquier área de la vida es complicado, pero más lo fue en su papel de ser del bando de los exóticos en un mundo en que siempre dominaban los héroes, los machos. “Hubo machismo, no me querían dar oportunidad de luchar. ¿Y por qué? Si también somos seres humanos y nos esforzamos para luchar. Pero ya ven, hace 36 años que comenzamos en esta carrera y hoy en día estamos aquí, seguimos siendo referentes, el público pide vernos y por eso nos entregamos al público. Claro, lo otro es que tenemos nuestro corazón, como todos, y eso no nos hace distintos a nadie”.

A su paso por el pancracio ha visto a innumerables ídolos. Él no cree ser como algunos de los que ha admirado, “pero de todos aprendemos. Eso es lo más importante: si ves algo de uno, aprende, de todos. Y lo que es claro es que tenemos que prepararnos fuerte para poder estar en esto. Y también para poder durar”.

Ha tenido el privilegio de enfrentarse a muchos de los mejores y también estar al lado de los grandes. “Fíjese: estoy en Houston. ¿Y qué dirán los demás? ¿Éste Pimpi en Houston? Para que vean: 36 años de carrera y te siguen llamando para luchar en donde sea”, señala el exótico, quien destaca haber estado al lado de Espanto Jr., quien luchó al lado de El Santo, y Blue Panther, “y todos los grandes que ahora están en las principales empresas”.

Él dejó hace poco a Triple A, donde hizo varios años, consolidando su carrera, y ahora está metido de lleno con Robles Promotions.

Su vida ha ido del tingo al tango por tratar de colarse en las mejores carteleras. “Un día aquí, al siguiente allá y luego para otro lado. Pero no dejamos de luchar. Y agradecidos con Dios de poder seguir. Fíjese que una vez, de las anécdotas que tengo y recuerdo: para una función de Mérida, volamos en un avioncito varios compañeros porque había que ir a otra plaza rápido, y casi se cae el avión. De milagro estamos vivos y lo podemos contar. Por eso seguimos agradecidos con la vida”.

“Por ello le digo que ir a Mérida es muy especial para mí. Además, esta gente de allá, ustedes los yucatecos, saben de lucha. Son exigentes, respetuosos. Yo, como soy, puedo hacerme partícipe de lo que los fans me digan, hago conexión, pero dentro del respeto que debe haber, me quieren, los quiero. Los yucas saben. Los quiero y nos dejamos querer”.

Y aquél que fue bloqueado siendo joven, ahora, con 36 años de carrera, sigue haciendo su mismo esfuerzo para abrirse paso, entre rudos, técnicos y exóticos.

La misión suya, sea Pimpinela Escarlata o Mario González Lozano, o “La Pimpi”, es dejar huella, ser referente de algo tan sagrado para muchos mexicanos como su lucha libre.

“La vida es un carnaval”, como dice la canción de Celia Cruz y que él usa para sus presentaciones en el ring y alocan al espectador. La suya, lo es: una fiesta para sí, dentro y fuera de los encordados.— Gaspar Silveira