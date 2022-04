Un béisbol que agrada

Varios aficionados que siguen a los Leones en el día a día se fueron convencidos con el béisbol mostrado por los bicampeones de la Zona Sur. No es echar las campanas al vuelo, cuando solo se han jugado tres partidos.

Si los Leones siguen así, uniendo esfuerzos, bien podría vérseles, dentro de tres meses, en lo más alto de la Zona Sur.

No han bateado mucho, pero han llevado al plato las carreras necesarias para ganar: cuatro carreras y 8.3 hits en promedio por noche. No espantan, pero si lo demás se hace bien, se puede ganar con eso, sin confiarse.

El pitcheo ha sabido responder, con sus abridores lanzando al menos cinco entradas y los relevistas comportándose, generalmente, a la altura. Que te hagan una carrera en promedio y te bateen 6.3 hits por juego, también son buenas señales. Claro, ya les tocará ir a estadios donde la pelota vuele o sea más viva, o enfrentarse a equipos que puedan descifrarles. Porque, evidentemente, en los deportes no se gana todos los días, menos en el béisbol.

Ibarra, polivalente

Los Leones se han topado con complicaciones diversas desde que comenzó la pretemporada. A un día del playball, se fue Taylor Motter, el considerado para la tercera base. Y Luis Matos decidió ese día colocar en la esquina caliente a Wálter Ibarra, segunda base habitual. Y en la inauguración, con lleno en el Kukulcán, el de Mocorito respondió con solvencia, pulcro, seguro. Lo mismo cuando el sábado lo colocaron en su posición habitual, y el domingo, que, aunque nos pareció una locura, el piloto Matos, lo mandó al primer cojín. Ofensivamente, Ibarra batea .154, que es bajo, pero generalmente se va acomodando y siempre ronda los .300. Un hit suyo llevó dos carreras al plato y fue vital ese batazo el domingo, porque los tenía atornillados el derecho Raúl de los Reyes. Esa, decía un joven analista, es la función de un jugador de la experiencia de Ibarra: turnos de calidad y batazos oportunos. No comerse la pelota en pos de jonrones, sino chocarla, como antaño gustaba a los aficionados.

Bateo y defensa

Han destacado a la ofensiva varios. Luis “Pepón” Juárez, encargado de producir carreras, con jonrones en los primeros dos juegos, y Yadir Drake, con salvaje palo en el tercero. Además, Drake, y Norberto Obeso, el patrullero izquierdo, sacaron la bazooka que llevan en el brazo para fusilar a corredores en tercera y el plato. Ese es un plus para los Leones.

De allí que se hable de la conjunción de los factores. Todo aquello que aporta, puede servir.

Sorprendió, y hay que decirlo como tal, que la llegada de su nuevo tercera base ayudara en la caja y la esquina caliente. Cristian Adames no tardó en ponerse el uniforme ni en responder. En dos partidos el ex de los Rockies de Colorado lleva cuatro imparables y dos pasaportes. No hace una golondrina un verano, ni tal vez vaya a producir las carreras que lograba Alex Liddi, y que se necesitan, pero al menos arrancando, lo hizo bien.

Sorprende igual que en esta época en que el béisbol se está olvidando del toque de bola, los Leones aparezcan con tres bien ejecutados. Esa es una parte del béisbol que, nos comentaba Juan Carlos León, exinfielder melenudo de Maxcanú, “hace ganar juegos”. Y, también, “da ganas de ver los juegos”, como apunta el doctor Pedro César Góngora. Es un arte eso de tocar la bola, tal vez por eso ya no se estile, porque no se le da a cualqueira.

Pitcheo sólido

Y menudo papel el de los lanzadores. Yoanner Negrín, con ese slider venenoso, dio un recital en la gran noche de apertura, con siete chocolates en seis entradas. El “Asere” es un caballo de momentos importantes. Radhamés Liz lanzó también un juegazo y no aceptó carrera en cinco (Negrín tampoco), y aunque a Jake Thompson le hicieron una en el acto inicial, colgó ceros hasta que salió en la sexta.

Los relevistas cumplieron: Yermín Guduán fue sacudido con cuadrangular en la noche inaugural, pero en las siguientes dos apariciones colgó ceros con seguridad. Lucieron Alex Tovalín, joven que puede ser pieza clave, y referente, y Dalton Rodríguez, en relevo a Thompson, sacó un aut enorme con par de ponches en situación de bases llenas. No todos brillaron, pero en conjunto, salieron bien.

Los Leones batean en colectivo para .275, poco tal vez, pero sus lanzadores acumulan efectividad de 0.67 (dos carreras limpias en 27 episodios). Por eso ganaron.

Falta un rol larguísimo de 87 partidos, pero iniciar así, alienta y agrada para el día a día que sigue. Hoy llega Campeche al Kukulcán y generalmente los Piratas se les indigestan. Pero el Goliat del Sur debe mantener la hegemonía. Equipo humano tiene.— Gaspar Silveira