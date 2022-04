La sangre joven refresca el aire en la Plaza Mérida

Amigos aficionados…

La temporada 2022 se fue en un suspiro. Cuatro corridas contra viento y marea, dejando grato sabor de boca en casi todas, con lecciones de humildad de toreros con los pies sobre la tierra bien asentados.

De inicio, la actuación de Fauro Aloi cuando se reanudaron las actividades con la tarde de rejones de Año Nuevo. Contra los vaticinios, aun en fechas complicadas con la pandemia, los toros volvieron a la Plaza Mérida. Recordamos que, también por el virus (el cierre de actividades masivas) la corrida del aniversario del coso, una fecha bien marcada en el calendario, se pospuso casi un mes. Aguantaron vara los organizadores, sabiendo que la taquilla no iba al cien por cien; los toreros comprometieron su palabra de sostenerse en el cartel, siendo en sábado, y llegado el día, la torería de Joselito Adame sacó a flote un festejo en el que Antonio Ferrera fue la hiel junto a la miel del de Aguascalientes. Los aficionados ganaron esa tarde.

La tercera volvió a ser en sábado. Se alzaron voces de queja porque dejaron de ser en domingo los toros, pero aun así, la convocatoria para ver a “El Zapata”, a un Jesús Enrique Colombo, que llegó como huracán desde Venezuela, y al paisano André Lagravere “El Galo”, fue positiva en aspecto de asistencia. Colombo se adueñó del triunfo con una contundente actuación, de lo mejor visto en muchos años. Aire fresco entró al recinto de Reforma con su vistoso toreo, especialmente con el poder para cubrir el tercio de banderillas. Triunfo grande el del torero debutante.

Y se anunció una cuarta tarde, ya abierta al cien, pero que no tuvo respuesta esperada de los aficionados. Poco más de medio aforo vio otra tarde de sumo interés, con la primera figura mundial, Andrés Roca Rey, plantando los pies como lo que es, y el nacimiento de un torero que puede hacer época, Héctor Gutiérrez, quien, como Colombo un mes antes, brindó lecciones de toreo, de personalidad y valentía, para irse en hombros, cuando, originalmente no estaba considerado para torear aquí (lo que es la fortuna: entró de último momento por el lesionado Gerardo Adame). Tarde de toreo con el corazón, como apuntó en una señora reseña el doctor José Antonio Ceballos Rivas ayer en el Diario. Tarde, igual, en que los toros no fueron lo que estamos acostumbrados a ver en la Mérida. No falta nunca un pelo en la sopa.

Para los aficionados, la expectativa es grande de aquí al arranque de la siguiente temporada, que se espera sea a fines de octubre. Colombo y Gutiérrez deben repetir, eso está claro. El público los arropó como a pocos, y a final de cuentas, con sólidos trasteos, esta sangre nueva dio importante revulsivo a la tauromaquia yucateca. Sus salidas en hombros entre aclamaciones quedarán para el recuerdo.

Y no dude que Roca Rey vuelva, y que la empresa, según nos dijeron sus socios Alberto Hagar y Alberto Basulto, finiquite alguna firma de las grandes figuras para dar fuerza a sus carteleras, con la condicionante de que se torea en la Mérida un toro que no sale en cualquier plaza mexicana. Mereció la pena su esfuerzo de arriesgar billetes y prestigio en plena pandemia, con riesgo de perder (y pérdidas, claro) no solamente dinero. Luego de cuatro corridas, los resultados positivos, en casi todo, están a la vista.— Gaspar Silveira Malaver