La serie es de los Piratas

Del partido de anoche, de esos para olvidar por la forma en que perdieron, los Leones se llevaron varias lecturas. Dejamos algunas...

Primera: Los Piratas de Campeche, que en teoría parecen débiles, les van a dar dolores de cabeza si juegan como anoche, cuando tundieron al as local Yoanner Negrín iniciando, camino a la victoria 7-4, que les dio la serie en el Parque Kukulcán. La batalla se jugó con los bucaneros como locales administrativos. Ya sabe usted del relajo de los estadios cerrados desde la parte final de la campaña pasada y que aún no se terminan.

Segunda: Las fieras, aunque batearon 10 hits, se vieron débiles. En parte porque no es fácil que se vayan del line up dos piezas clave, como Luis Felipe Juárez, ausente de manera forzada, por dolencias del pelotazo recibido la noche anterior. José Juan Aguilar, según reportan de la oficina de medios de las fieras, tuvo día de descanso. ¿Descanso en estas fechas de inicio de temporada? Eso forzó a que Alan López juegue de bateador designado y que Jairo Pérez vaya al izquierdo, moviendo a Norberto Obeso al central. Se quedaron sin el ponch del “Pepón” y el importante aporte del “JJ”. Eso pesó en la noche, no hay duda. Los números allí están.

Tercera: La vulnerabilidad del pitcheo de relevo apareció otra vez. Cierto que desde Negrín comenzaron mal las cosas (al “Asere” le dieron cinco hits seguidos, con un doblete, y le anotaron cuatro veces antes de sacar el tercer out), pero el partido se emparejó con la reacción de los bateadores. Lo malo fue la forma en que entró Dalton Rodríguez, quien toleró tres imparables y cometió un wildpitch, y el que le siguió, Alex Tovalín, cometió dos wild más. Todo eso, en una séptima de dos carreras, que marcaron la diferencia.

Cuarta: El yucateco Manuel Flores, abridor de los Piratas, sorteó obstáculos diversos. Apretó al equipo de su tierra cuando fue necesario. En la tercera, los Leones le empataron 4-4, y con el “juego nuevo” en el pizarrón y uno en base, dominó a Yadir Drake y ponchó a Alan López. En la cuarta tuvo corredor en primera con uno fuera, y también salió a flote. En la quinta, le abrieron con sencillos seguidos, pero Cristhian Adames bateó para doble matanza y Drake entregó el tercer out. Y en la sexta, igual Flores puso a dos en base, pero ponchó a Valle, y le aplicaron la grúa. El relevista Antonio Garzón nulificó a Marco Jaime. Siguió la atonía en la séptima, en que, con dos leones en base, el emergente Ángel Chavarín fue dominado, historia repetida en la novena, en la que, con dos en base, Drake se ponchó. Y se acabó.

Sexta: “Las carreras que no hagas te las harán”, dice el refrán beisbolero. Y luego de que los Leones dejaron ir la oportunidad de la alta de la séptima, en el cierre los Piratas aprovecharon la pesadilla de Dalton para hacer dos registros.

Y séptima: Nueve dejados en base de los Leones, que se fueron de 7-1 con corredores en posición de anotar, por un lado, y por el otro, Campeche bateó anoche 15 hits, más 17 del primer juego y los cinco del segundo, 37 en tres partidos. ¿Recuerdan las cifras de la serie ante León? Tres carreras y 19 imparables. Mucha diferencia.

Así se fue la serie perdida ante los Piratas, que se marcharon felices desplegando velas, con par de victorias y otra gran asistencia: 12,018 aficionados. Nunca de “locales” les había visto tanta gente. El siguiente juego, como dicen, “será distinto”, así que a esperar el viernes para jugar, ahora sí de locales, ante los Tigres. Ojalá estén de vuelta “Pepón” y “JJ”.— Gaspar Silveira Malaver