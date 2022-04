Valdez está muy motivado

Estar abajo en las apuestas no es un escenario desconocido para el mexicano Óscar Valdez, quien más allá de sentirse intimidado por ello, encontró la motivación que necesitaba para soñar con un nuevo batacazo, este cuando se enfrente mañana al estadounidense Shakur Stevenson en una esperada batalla unificatoria en la división de los Superplumas.

Óscar Valdez expondrá el cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Stevenson el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Las apuestas ponen arriba a Shakur arriba con -600, lo cual significa que hay que apostar hasta 600 dólares para cobrar apenas 100, mientras que Valdez está con +550, es decir que hay que apostar 100 dólares para poder cobrar hasta 550.

La cartelera de Top Rank en el MGM Grand de Las Vegas será distribuida en suelo estadounidense a través de la señal de ESPN, mientras que en Latinoamérica se encargará de ello la transmisión de ESPN Knockout y Azteca 7.

“Las probabilidades están en mi contra, y todos piensan que me pisoteará, pero al igual que contra (Miguel) Berchelt, usaré eso como motivación. Sé que tengo una pelea difícil enfrente, pero no es algo que no haya hecho antes”, dijo Óscar Valdez desde Las Vegas. “Trabajé muy duro en el gimnasio y voy a dar lo mejor de mí. Como decimos en México, estoy dispuesto a morir en la raya”, añadió el púgil entrenado Eddy Reynoso.

Ante Berchelt, en febrero del año pasado, Valdez estaba abajo en las apuestas, pero poco le importó y brindó su mejor noche en el ring.

“Siento que Shakur (17-0, 9 Ko's) es el tipo de peleador que va a sacar lo mejor de mi boxeo. Quiero que mi nombre esté al lado de los grandes campeones mexicanos, y esta es la clase de pelea que me puede poner ahí”, sentenció Óscar, quien llegará con marca de 30-0 y 23 nocauts.

Además de la esperada batalla de Óscar Valdez y Shakur Stevenson, aparecerán los prospectos Andrés Cortés, Keyshawn Davis y Nico Ali (nieto de Muhammad Ali), dispuestos a enfrentarse a Alexis del Bosque, Esteban Sánchez y Alejandro Ibarra, respectivamente.