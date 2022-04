Sion Galaviz y la huella de los genios

Sion Galaviz Medina ha dedicado prácticamente toda su vida, por corta que sea, al ajedrez. Callado, como la generalidad de los exponentes del mundo de las 64 casillas, Sion está cerca de convertirse en algo que sería épico: Gran Maestro.

Y eso que solo tiene 16 años de edad.

La historia del ajedrez ha retratado a genios que, cómo él, han volcado todas sus energías en el silencioso estudio del movimiento de las piezas, de aprender las famosísimas variantes, de poder exponerlas en los grandes escenarios.

El deporte ciencia cobró recientemente gran auge porque llegó a ojos de todos, vía Netflix, “Gambito de Dama”, una serie que retrata la vida de una adolescente buscando superarse día a día, desafiando a los mitos varoniles del ajedrez y, siendo ella como es, mujer de carne y hueso, pudo encaramarse en lo más alto.

La vida del ajedrez es así. Sion, el mayor de una familia numerosa que se ha decantado por aprender de este deporte y crecer en él, ha expuesto sus detalles frente a los tableros. Desde niño ha capturado medallas y reconocimientos, sobresaliendo ante los demás.

Pero ojo: ¿cuántos niños genios no se nos pueden venir a la mente cuando se habla del ajedrez? No solo aquí en Yucatán, sino en el mundo, iniciaron siendo prodigios y terminaron dejando de lado el tablero.

Sion y todo su entorno no quieren vivir de recuerdos.

“Trato de centrarme, sin presiones, para poder cumplir mis metas”, comenta Sion, cuyo crecimiento le permitió, en diciembre pasado, alcanzar el título de Maestro Internacional.

Con 16 años, lo hizo ganando la categoría Sub-20 en el Campeonato Panamericano de Honduras, en Tegucigalpa. Su victoria en el ajedrez clásico es el punto intermedio de la meta siguiente: Gran Maestro.

“Ganar en Honduras el Sub-20 me otorgó de forma directa el título de Maestro Internacional y una norma de Gran Maestro. Me faltan dos normas para alcanzar la meta”, comenta Sion, en una plática reciente en la Unidad Deportiva de Francisco de Montejo, donde el fin de semana pasado logró otra nota alta en su brillante palmarés: se llevó el sitio de honor en la categoría Magistral del torneo organizado por el Ayuntamiento de Mérida en honor a Alejandro Preve Castro, el que fuera creador del Torneo Internacional “Carlos Torre Repetto”.

Y tras Honduras, y el “Preve”, viene a la mente… sí, Carlos Torre, y también Manuel León Hoyos y Luis Fernando Ibarra Chami, los tres jugadores nacidos en Yucatán con título de Gran Maestro. La realeza, propiamente dicha, en el mundo donde el rey, y la dama, son la vida propia, en medio de otras piezas sublimes que cualquiera pensaría en una facilidad para mover, pero su liturgia va más allá de un simple cambio de cuadro. Torre Repetto lo tuvo en reconocimiento póstumo, León Hoyos a los 18 años (fue MI a los 15), mientras que Luis Ibarra lo logró a los 31.

¿Qué piensas de convertirte en el Gran Maestro más joven que tendría el ajedrez mexicano?

“Me emociona, me pone feliz solo de pensarlo. Sería un logro importante. Conseguir lo que con tanto esfuerzo he luchado por alcanzar. Y no será fácil porque para ello hay que ir a torneos de muy alto nivel y quedar bien posicionado”.

Para un ajedrecista el poder competir en torneos de gran nivel no resulta nada sencillo. Al deporte ciencia los apoyos le llegan de manera escasa, quizá por su conocida pasividad en movimientos, que no de emociones, contraria a disciplinas masivas como el fútbol, o de explosividad como el boxeo u otros de contacto.

Siempre se ve a sus padres, Manuel Galaviz y Patricia Medina, tocando puertas para poder obtener apoyos, oficiales y privados, tratando de que Sion pueda participar. Al momento, la apuesta parece segura: no hay en la región muchos jugadores con el nivel de Sion, cuyo Elo está arriba de 2,400 puntos.

“Mi familia es bastante ajedrecista, colabora mucho en mis aspiraciones por crecer. Y a todos les gusta y lo practican”, destaca el joven MI, quien estudia la preparatoria en la Estatal 10 “Rubén H. Rodríguez Moguel”.

Espera, de acuerdo con los planes, que en este mismo año pueda tener competencias fuertes, reconocidas, para alcanzar las dos normas que requiere para ser Gran Maestro.

¿Te imaginas ponerte al lado de la leyenda de don Carlos Torre, de Manuel León, de Luis Ibarra?

“En eso estamos trabajando, en igualarlos, e incluso superarlos. Me gustaría superarlos si es posible”.

Sus saltos en los tableros han mostrado de las cualidades que el adolescente tiene. En 2019 alcanzó el título de Maestro FIDE y, con los parones de la pandemia, en diciembre de 2021 alcanzó el de Maestro Internacional en Honduras.

¿Cuál es la meta para 2022, pensando en el título de Gran Maestro?

“Tengo que jugar a cierto nivel y conseguir ciertos puntos, conseguir logros en competencias fuertes para llegar a una norma y luego buscar juntar otra para tener la tercera, que da el título de Gran Maestro”.

La tuya ha sido una carrera intensa. Pero a veces pocos ajedrecistas se animan a dejarse ver…

“Yo les diría a los ajedrecistas que, si tienen un objetivo, vayan tras él, no descansen hasta alcanzarlo”, comenta el ajedrecista, a quien se recuerda en una visita con otros adolescentes promesas del deporte yucateco en 2017. Entonces, difícil extraerle palabras. Ahora, Sion es menos introvertido en este paso que lleva hacia sus objetivos. Y, qué cosas, esa visita de 2017 trajo al Diario, entre otros, a Rodrigo Pacheco Méndez, que se convirtió en enero pasado en el tercer yucateco que juega un Grand Slam de tenis, en juniors, y Ana Camilla González Zentella es medallista nacional de patinaje artístico sobre hielo.

Pero hay que seguir y apretar, sin claudicar.

Como hizo Beth Harmon, la prodigio que da vida a Gambito de Dama; como Carlos Torre, nuestro gran genio yucateco de inicios del Siglo XX.— Gaspar Ignacio Silveira Malaver