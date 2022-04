Buscando un lugar directo

En el duelo que se roba los reflectores, el América recibe al Cruz Azul en el clásico joven, dentro de la jornada sabatina de la última fecha del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Las Águilas, con seis triunfos al hilo, tienen 25 puntos y pasaron de ser penúltimos a la quinta posición, todavía con aspiraciones de meterse directamente a la liguilla. Cruz Azul, que ha perdido dos de sus últimos tres encuentros, suma 24 unidades y viene un puesto detrás.

Para clasificar directo los dos necesitan ganar y una combinación de resultados.

Ángel Romero, atacante de la Máquina, podría jugar su primer clásico joven. El paraguayo reconoce que el equipo ha pecado de “falta de personalidad”, lo que ha derivado en los últimos malos resultados de los celestes.

“Son detalles importantes, en donde pecamos dentro de un partido, lo que te hace perderlo. La desconcentración, la falta de personalidad para jugar en esos momentos clave hace que el rival, por menor o mayor que sea, se agrande. Queremos resolver de cualquier manera el partido y no es así, tenemos un plan, un entrenador que nos dirige y tratamos de hacerle caso para hacer bien el trabajo”, detalló el atacante paraguayo de la Máquina.

Ahora enfrentarán al América, un partido que será crucial para Cruz Azul en sus aspiraciones a la pelea por el título, y Romero sabe que se debe mejorar el nivel para encarar de la mejor forma la Liguilla y volver a conectar con su afición.

“El equipo debe mejorar. Estamos debiendo jugando de local, que es donde debemos ser fuertes. Tenemos que tener más concentración, tratar de que el equipo entre con la personalidad suficiente para la Liguilla. Los abucheos de la afición son normales por la dimensión del club; nosotros preferimos que nos alienten en los momentos más difíciles”, comentó Romero.

Llegó para este Clausura 2022, pero sabe que el duelo contra el América es un clásico y uno de esos partidos con un sabor único.

“Es muy importante, no solo por los puntos. Es un clásico, se juega con mucha intensidad, trataremos de sacar los tres puntos”, dijo.

Un grupo cercano

En América están contentos con Fernando Ortiz como su entrenador.

O al menos eso dice Federico Viñas.

“La verdad que el Tano es muy cercano al grupo, no solo conmigo, siempre se va acercando a distintos compañeros para hablarles a aconsejarles y eso es muy bueno de un entrenador. Me ha dado la confianza, no ha caído el gol, pero he hecho buenos partidos, me he sentido muy bien en lo físico, como en lo mental y eso es muy importante para un jugador. Creo que el Tano lo viene haciendo muy bien”, dijo.— AP