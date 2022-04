Leones de Yucatán: Un partido para enmarcar

¡Qué clase de partido el de anoche!

Los Tigres de Quintana Roo se llevaron una dramática victoria al arrancar la serie en el Parque Kukulcán, venciendo por la mínima diferencia a los Leones.

¿O los Leones perdieron, que puede ser distinto?

Los melenudos usaron un line up que, en cuestiones básicas y lógicas, podría ser el que utilicen con regularidad. Regresaron “Pepón” Juárez y “JJ” Aguilar al orden al bate, pero los yucatecos no tuvieron ponch. Y eso se debió a que Terence Marín lanzó un señor partido, de esos que hoy en día casi no se ven.

Tuvo que ser así porque, de otra forma, resultaría inexplicable ver perder a Radhamés Liz con una gran labor en un partido que se decidió desde el primer bateador.

Liz se acomodaba en la loma cuando Irving Zazueta disparó cuadrangular por el prado izquierdo. Apenas era la cuarta pitcheada y ya todo estaba decidido. En siete el dominicano toleró dos hits, engomó a seis y firmó una base. Llegó a hilvanar 16 retirados y cinco ponches seguidos. Y aún así, perdió.

Luego Marín se encargó de labrar una joya de cuatro imparables en ocho entradas, tres bases y un ponche. Si destacamos lo de Mike Fiers el miércoles con los Leones en cuanto a número de pitcheos, ayer Marín hizo apenas 74 disparos, 9.2 por entrada. Ayudado por unos Leones que se querían comer el mundo con swings a la primera pitcheada o sacando cuatro batazos para doble matanza. Veneno puro para la cueva melenuda, vida larga para Marín.

Esto los puristas, los amantes del béisbol bueno, lo habrán disfrutado en grande. Grandioso el juego que muchos empezaban a comerse al mánager tigre Tony Rodríguez por hacer lo que hoy cualquier piloto hace: sacar a su pitcher a una nada de completar una joya. Pues si Dave Roberts saca a Kershaw cerca de un perfecto, entonces todo se puede hacer.

Rodríguez mandó a la loma en la novena a Wender Floranus. Y el de Curazao casi echa por la borda todo lo de Marin, pues permitió que se embasaran dos corredores, aunque salió ileso con hirviente ponche a Norberto Obeso. El pitcheo, se ve en las repeticiones, estaba ligeramente abierto, pero lo marcaron bueno y se acabó. Fueron 24 disparos del cerrador en apenas una entrada. Ver para creer.

Así se les fue de las manos a los Leones el partido y lo ganaron los Tigres.Un partido en que conectas cinco hits y tienes cuatro batazos para doble matanza difícilmente lo ganas. Incluso si logras un robo de base con… sí, con “Pepón” Juárez como caco, y también incluso si a tu pitcheo le disparan apenas tres incogibles.

Lo que sea, reiteramos: juegazo el de anoche.— GASPAR SILVEIRA MALAVER