Carlos Alcaraz. una estrella en ascenso

Las aficionados españoles invadieron al Hard Rock Stadium con sus banderas, ondeando el símbolo patrio cada vez que Carlos Alcaraz hacía algo bien.

Y Alcaraz les mantuvo ocupados hasta lo último.

España finalmente tiene un campeón masculino en el Abierto de Miami: un chico de 18 años que ni siquiera estaba dentro de los primeros 100 del mundo hace un año, y que entrará a la temporada de arcilla como el mejor tenista del momento.

Alcaraz, 14o. cabeza de serie, fue de menos a más al vencer 7-5 y 6-4 al noruego Casper Ruud, sexto preclasificado, en la final.

Se convirtió en el campeón más precoz en Miami — Novak Djokovic tenía 19 años cuando ganó el torneo de pista dura por primera vez — y se embolsó 1.2 millones de dólares, casi duplicando las ganancias de su carrera con un solo cheque.

Alcaraz a menudo miraba a su equipo en los palcos, en un juego que fue inclinando a su favor al transcurrir el resto de la tarde.

Entre sus acompañantes: su entrenador, Juan Carlos Ferrero. Se había ausentado tras el deceso de su padre, pero regresó a Miami a tiempo para estar presente en la final. Culminado el partido, Alcaraz saltó a las gradas para darle a Ferrero su primer abrazo como campeón de Miami, con el coach secándose las lágrimas.

“Es increíble poder compartir contigo”, le dijo Alcaraz a Ferrero.

Alcaraz apenas cedió un set en seis partidos en Miami y quedó con marca de 18-2 este años, convirtiéndose en el tercer jugador más joven que conquista un torneo Masters 1,000 de la ATP, serie que se remonta a 1990. Los otros más precoces: Michael Chang, y Rafael Nadal.

En cuanto a rankings, tanto Ruud como Alcaraz mejor que nunca. Ruud quedará séptimo en la lista que saldrá mañana. Alcaraz figurará como el 11o.

El ascenso de Alcaraz ha sido meteórico. Era el 133 del mundo hace un año.

“Yo digo que no tengan miedo de ir a por lo que quieren, que no tengan miedo a luchar por sus sueños, que no tiene que ser en tenis, todos tenemos sueños”, explicó el español. “Prefiero ver esto como un torneo importante, el primero que gano, pero nada más. Lo que viene es mucho más trabajo”.

Antes de afrontar en Roland Garros su primer Grand Slam del año, Alcaraz competirá en el Masters 1,000 de Montecarlo.—AP Y EFE