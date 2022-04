Leones de Yucatán: Muchas carreras

¿Dos derrotas en tres partidos de exhibición?

Podría aplicarse una expresión clásica de estas épocas: es pretemporada.

Los Leones de Yucatán llevan dos descalabros en tres partidos de pretemporada disputados en Reynosa, ante los Sultanes de Monterrey, en una serie en que dejaron ver a sus novatos.

Sus tres abridores cumplieron, y los relevistas no lo hicieron del todo, especialmente en el tercer encuentro en el Estadio “Adolfo López Mateos”. Pero nada de alarmas, pues es pretemporada.

El domingo le tocó subir a la loma al venezolano Henderson Álvarez, un ex de Grandes Ligas que debe ser pieza clave en la rotación. Fue su primera aparición en la loma vestido de león y, tras un parpadeo en el acto inicial, en que le hicieron dos carreras, luego enderezó la ruta para colgar dos ceros, el último ayudado por sus reflejos atrapando una línea.

El piloto Luis Matos ha visto a tres abridores hacer el trabajo (Yoanner Negrín primero y luego Jake Thompson). Y ha movido sus alineaciones, tratando de dar juego a todos, especialmente a los que trabajan en la búsqueda de un sitio en el róster del equipo.

Hasta el momento en el cuadro no han aparecido el nicaragüense Cheslor Cuthbert, quien se espera sea el tercera base para la jornada inaugural, y el torpedero dominicano Ramón Torres, quien hasta ayer no se había unido a la manada. Antes de partir al Norte, Torres era el único pelotero que no se había reportado al club melenudo. Anoche, seguía estando ausente, a menos de 20 días del playball.

De los tres line ups que ha presentado el que tuvo más cara de ser el titular es el de la primera noche. El del viernes, con 10 bateadores (en pretemporada se puede jugar así) presentó a Norberto Obeso (ji), Marco Jaime (pc), Wálter Ibarra (2b), Luis Juárez (BD), Yadir Drake (jd), Art Charles (bd), Sebastián Valle (c), José Juan Aguilar (jc), Ángel Chavarín (1b) y Alan López (3b). Chavarín es receptor, por lo que Charles, como han dicho los altos mandos de las fieras, será el primera base titular.

Jaime ha estado en los tres partidos en el campo corto. No hay duda de que puede ser usado por Matos para ser el titular en caso de que Torres llegue tarde o no llegue listo. En el choque del domingo, con un line up con varios novatos, Drake, titular del prado derecho, apareció defendiendo la inicial.

Bateando, los dos jonrones de Art Charles en la primera noche sirvieron para alentar la esperanza de quienes dicen que gigantón primera base estará listo tras una mala campaña en 2021. En el segundo partido los que se llevaron la cerca fueron Valle y Tristén Carranza, y en el tercero, batearon “corto”.

Lo que llamó la atención fue el trago amargo del pitcheo tanto en el primero como en el tercer partido. En este último, extraviaron la brújula y se perdieron firmando once pasaportes.

Veintidós carreras admitidas en tres partidos pueden no ser muchas, si se trata de partidos de pretemporada, pero a cambio han anotado 16, que igual pueden verse como un buen promedio en el ataque. Hay que probar, observar y trabajar en lo que se tenga que trabajar.

Para todos, medios y aficionados, lo complicado de esta gira por el Norte es la escasa información que pueda generarse en torno al principal equipo deportivo profesional de Yucatán.

Los comunicados de todos los equipos profesionales generalmente son melosos y favorables, lo mismo si pierdes por una carrera o por una paliza. Los Leones correctamente comparten un boletín terminado el partido dando detalles de sus puntos que consideran positivos, pero no hay declaraciones ni puntos de vista, así que lo que se alcanza a seguir en las transmisiones fiesteras en Facebook es lo que da.

Ayer los Leones entrenaron en Reynosa temprano antes de viajar. Hoy continuarán con su calendario de partidos de pretemporada: a las 2 de la tarde se enfrentarán al Águila de Veracruz en el Estadio Monterrey de la Sultana del Norte. Será el primero de tres encuentros en esa sede ante los emplumados.